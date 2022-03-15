Çin Gümrüğünde, Binlerce Kaçak Ekran Kartı Yakalandı

Yasadışı grafik kartı kaçakçılığıyla ilgili hikayeler son zamanlarda oldukça yaygın hale geldi ve bunun nedenlerinden birinin muhtemelen kripto para madenciliği ve buna bağlı grafik kartı sıkıntısı olduğunu söyleyebiliriz. Yeni bir habere göre geçtiğimiz gün, Çin gümrüklerinde AMD'nin ortaklarından biri olan XFX'e ait 5.000'den fazla yasadışı GPU'ya (tam olarak toplam 5.480 adet) el konuldu. Yetkililer, bu GPU'ların, gerçek özelliklerin etikettekilerle eşleşmediği başka kartların adı altında ülkeye sokulmaya çalışıldığını söyledi.
Olayın resmi Weibo videosunun açıklaması şöyle: "[Yasadışı olarak ithal edilen 5.840 grafik kartına el koyuldu] Kısa bir süre önce, Meilin Gümrükleri ve Huanggang Gümrükleri, Huanggang Limanı'ndan ithal edilmek üzere beyan edilen bir şirketin malları üzerinde ortak bir inceleme yaptığında, grafik kartı etiketlerinden 3'ünün başka etiketlerle kaplı olduğu tespit edildi. Kapsanan gerçek etiketlerde görüntülenen özelliklerin ve modellerin beyan edilen özellikler ve modellerle eşleşmediği tespit edildi, bu nedenle grafik kartı partisinden yasaya uygun olarak numune alındı ve incelemeye gönderildi. Tanımlamadan sonra, 5.840 grafik kartının gerçek özellikleri ve modelleri beyanla eşleşmiyordu ve malların değeri 20 milyonun üzerindeydi."
Görüntüler oldukça net bir şekilde bir XFX QICK kartı olduğunu gösterse de, Çin web sitesi MyDrivers, yakalanan kartların XFX SPEEDSTER QICK Radeon RX 6700 XT'nin uluslararası bir versiyonu olduğunu iddia ediyor. Yukarıdaki görüntü ise, GPU'larla dolu kutu yığınları ile ele geçirilen miktarın ölçeğini gösteriyor.
XFX China'nın resmi web sitesi de geçici olarak kapatıldı. Bu da şirketin doğrudan bu işe dahil olabileceği şüphesini doğuruyor. Yine de MyDrivers, XFX China'nın hikayeye yanıt vermediğini söylüyor. 2020 tarihli bir MyDrivers raporunda ise, XFX'in birçok AMD Radeon RX 500 serisi ve RX 5000 serisi GPU'nun doğrudan madencilik çiftliklerine yasa dışı satışına karıştığı iddia ediliyor.
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