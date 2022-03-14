Google'dan, Android'in Mesajlar Uygulamasına iMessage Ayarı

Bir Android kullanıcısıysanız, muhtemelen iMessage kullanan iPhone sahipleriyle iletişim kurarken iPhone'lardan gönderilen emoji tepkilerinin metne çevrilmesi ve ayrı bir mesaj olarak iletilmesi gibi bir sorunla mutlaka karşılaşmışsınızdır. Neyse ki Google'ın Mart ayı içerisinde yapacağı güncelleme ile bu sorunu ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Güncelleme, Mesajlar uygulaması için emoji tepkilerini düzgün bir şekilde görüntüleme yeteneğini içeriyor.
Mesajlar uygulamasına yapılacak diğer güncellemeler arasında, "kişisel" ve "iş" kategorilerine göre otomatik olarak sıralanan mesajlar, uygulama içi doğum günü hatırlatıcıları ve mesajları yanıtlamanızı veya takip etmenizi hatırlatan uyarılar bulunuyor.
Bir diğer güncelleme ise Google Fotoğraflar'a geliyor. Uygulama aracılığıyla gönderilen videoların orijinaliyle aynı çözünürlükte oynatılması ve fotoğrafların da aynısını yapacak şekilde ayarlanmasını içeren bazı iyileştirmeler söz konusu. Portre modu olmayan bir telefonda çekilmiş olsa bile, uygulamadaki herhangi bir görüntüye Google'ın Portre Bulanıklığı efektini ekleyebilme yeteneği de yeni özelliklerin arasında.
Diğer güncellemelerin arasında, Yakındakilerle Paylaş aracılığıyla aynı anda birden fazla kişiyle paylaşım yapma, Google Asistan'ı kullanarak otopark için ödeme yapma, çevrimdışıyken Canlı Altyazıyı kullanma ve yeni bir kişiselleştirilmiş haber akışı, incelemeler ve diğer içerikler ile Google TV'de iyileştirmeler yer alıyor.
Bu güncellemeler, önümüzdeki haftalarda ilgili uygulamalara sunulacak ve Android'in kendisinden ziyade uygulamalara güncellemeler olarak gelecek. Bu yüzden her şeyi içeren büyük bir güncelleme beklemeyin.
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