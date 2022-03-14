Google'dan, Android'in Mesajlar Uygulamasına iMessage Ayarı

Google, Android'in Mesajlar, Fotoğraflar ve diğer bazı uygulamalarına önemli yenilik kazandırmaya hazırlanıyor.

  • Levent Öztürk
Android'e iMessage Güncellemesi Geliyor

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