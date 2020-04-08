Çin'de ilk koronavirüs hastası kimdi? Kovid-19 nasıl yayıldı?

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ilk olarak Çin'de ortaya çıktı. Daha sonra tüm dünyaya hızla yayılarak büyük can kayıplarına yol açtı. Koronavirüse (Corona Virüse) ilk yakalanan kişinin kim olduğu ve nasıl yayıldığı ise merak konusu... Peki Çin'de ilk hasta kimdi, her şey nasıl başladı?