Çin'de ilk koronavirüs hastası kimdi? Kovid-19 nasıl yayıldı?

Çin'den görülmeye başlayan Koronavirüs (Corona Virüs) dünyayı esir altına almış durumda. Koronavirüs haritasına göre dünya üzerinde vaka sayısı 1 milyon 348 bin kişiyi geçti. Çin'de ise 7 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 82 bin 697 olurken hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 335. 6 Nisan 2020 itibari ile ilk defa virüsten hayatını kaybeden biri olmadı. Kovid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de virüs salgını büyük oranda kontrol altına alındı. Peki Çin'de ilk hasta kimdi, her şey nasıl başladı?
VİRÜS NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Yeni koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edildi. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıkladı.
Huanan Deniz Ürünleri Pazarı 1 Ocak'ta söz konusu "gizemli vaka" nedeniyle kapatılırken Vuhan Belediyesi 5 Ocak'ta virüsün SARS ya da MERS hastalıkları olmadığını bildirdi.
Çinli bilim insanları, 9 Ocak'ta söz konusu "gizemli hastalığı", yeni tip koronavirüsü olarak tanımladı. Vuhan yerel hükümeti, 11 Ocak'ta virüsün salgına dönüştüğünü açıkladı ve ilk can kaybı yaşandı.
Bilim insanları, virüsün SARS'a yüzde 80 benzerlik gösterdiğini belirtti.
Koronavirüsü, 14 Ocak'ta ilk defa Çin dışında görüldü. Tayland hükümeti, Vuhan'dan gelen bir kişide virüsün tespit edildiğini açıkladı.
Japonya, 16 Ocak'ta virüs ile ilgili ilk vakanın tespit edildiğini duyurdu. Aynı gün virüs Vuhan'da 41 kişide daha görüldü.
Taylan'da 17 Ocak'ta yeni koronavirüsü bulaşan ikinci vaka ortaya çıktı. Vuhan'da 18 Ocak'ta 59 kişide daha virüs tespit edildi, can kaybı 3'e çıktı.
Virüs, 19 Ocak'ta Guangdong eyaletine bağlı Şıncın kentine sıçradı ve ilk vaka görüldü. Vuhan'da ise 19 ve 20 Ocak'ta 136 yeni vaka tespit edildi.
Başkent Pekin'de 20 Ocak'ta 2 kişide virüs tespit edildiği bildirildi. Güney Kore'de de ilk vaka tespit edildi.
21 Ocak'ta virüsten etkilenenlerin sayısı 300'ü aştı ve 6 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 22 Ocak'ta virüsün bulaştığı kişi sayısı 440'a çıktı, can kaybı 9'a ulaştı.
31 ARALIK'TA DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNE BİLDİRİLDİ
Business Insider'ın haberine göre Çin sağlık yetkilileri, koronavirüsün neden olduğu ilk COVID-19 vakasını 31 Aralık'ta Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirdi.
Bir araştırmacı ekibi daha sonra, pozitif test edilen ilk kişinin, ilk teyit edilen vakanın tarihi olan 8 Aralık'ta semptomlar gösterdiğine dair kanıtlar yayınladı.
Ocak ayında Lancet'te yayınlanan diğer araştırmalar, pozitif test eden ilk kişinin 1 Aralık'ta virüse maruz kaldığını iddia etti.
Araştırmacıların en erken enfeksiyonun olası tarihini sürekli olarak geriye atmış olmaları, "hasta sıfırı" tanımlamak için hala yeterli kanıt olmayabileceği anlamına geliyor, ancak Post tarafından bildirilen yeni Çin hükümeti bilgileri bildiklerimizi keskinleştiriyor.
Geçen aylarda Çin'den bulaşıcı hastalık araştırmacılarından oluşan bir ekip tarafından yayınlanan araştırma, WeChat kullanıcılarının yeni koronavirüs semptomlarıyla ilgili terimleri yetkililerin ilk vakayı doğrulamadan iki haftadan fazla kullandığını buldu.
Business Insider'dan Holly Secon, "Bulgular, koronavirüsün ilk vakaların resmi olarak teşhis edilmesinden ve raporlanmasından haftalar önce dolaşmaya başladığını gösterebilir."
VİRÜSÜN YAYILMASINI ENGELLEMEK İÇİN İLK HASTAYI BULMAK ÖNEMLİ
Yetkililer hasta sıfırını belirlemeye çalıştıkça, Post tarafından bildirilen yeni hükümet verileri, dünyayı kargaşaya sürükleyen bir virüsün ortaya çıkması ve yayılması hakkında ipuçları vermektedir.
Hong Kong Merkez Sağlık Tıp Uygulamasında bir doktor olan Sarah Borwein, Post gazetesine "Muhtemelen Wuhan'da ilk hasta sıfırının kim olduğunu bilmiyoruz ve bu, salgının nasıl başladığı ve başlangıçta nasıl yayıldığı hakkında birçok cevapsız soru bırakıyor." dedi.
İLK HASTA PAZARCI MI?
Amerikan Wall Street Journal gazetesi, dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs (COVID-19) salgınının çıkış noktasının Çin'in Vuhan kentinden bir karides satıcısı olabileceğini iddia etti.
Wall Street Journal'ın adını Wei Guixian olarak verdiği 57 yaşındaki kadın, ölümcül virüsün ilk tespit edildiği hastalar arasında yer alıyordu.
Haberde, deniz mahsullerinin satıldığı Huanan Pazarı'nda çalışan Wei 10 Aralık'ta soğuk algınlığı gibi semptomları taşımaya başladğı, tedavi için küçük bir kliniğe gittiği ve sonrasında işinin başına döndüğü bilgileri yer aldı.Yine habere göre; 57 yaşındaki kadın muhtemelen bu süreçte birçok kişinin de enfekte olmasına neden oldu.
Wall Street Journal'ın aktardığına göre; Çince yayın yapan The Paper'a konuşan Wei, "Kendimi bir parça yorgun hissediyordum ancak bu önceki yıllardaki gibi bir yorgunluk değildi. Her kışı genelde griple geçiririm. Haliyle bunu da öyle bir grip sandım" dedi.
Çinli kadın 11 Aralık'ta klinik tedavisi sonrası hastalığının sürmesi üzerine bu kez bir hastaneye gitti. Ancak buradaki doktorun neyin yolunda gitmediğini anlayamadığını ve kendisine ilaç verdiğini anlatan Wei, durumunun daha da kötüleştiğini söyledi.
Bu kez 16 Aralık'ta Vuhan'daki en büyük hastanelerden birine gidip muayeneden geçen Wei'ye doktoru bunun "amansız" bir hastalık olduğunu ve aynı pazarda çalışan birçok kişinin de benzer semptomları gösterdiğini ifade etti.
İlk belirtileri göstermesinin üzerinden 8 gün geçtikten sonra hastanedeydi ve adı sonradan COVID-19 adını alacak olan bulaşıcı hastalığın ilk hastalarından biri olarak kayıtlara geçti.
Doktorların deniz mahsulleri pazarıyla bu yeni virüs arasında bağlantı olduğunu keşfetmesinin ardından Wei de aralık ayı sonunda karantinaya alındı.
Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu'nun 31 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamaya göre Wei, COVID-19 teşhisi konan ilk 27 hastadan biriydi, ayrıca Huanan Pazarı'yla doğrudan bağlantılı 24 vaka içinde yer alıyordu.
6 ŞUBAT TARİHİNDE KORONAVİRÜSÜ İLK TESPİT EDEN DOKTOR ÖLDÜ
Doktor Li Wenliang, hastalığı teşhis etmesinin ardından kendi bloğunda bir uyarı yazısı yayımlamış ve hastalığın Sars'a benzediğini söylemişti. İnsanları hastalığa karşı korunmaları konusunda uyaran Li Wenliang'ın paylaşımı kısa sürede viral oldu. Ardından Li, Çin polisi tarafından soruşturmaya alındı ve söylenti yaymakla suçlandı. Doktor Li Wenliang, kendisini sadece üniversiteden arkadaşlarını uyarmak istediği şeklinde savunmuştu. Amacı arkadaşlarını uyarmak ve bu sayede onların da sevdiklerini korumalarını sağlamaktı.
Aradan geçen günlerin ardından Corona Virüsü teşhis eden doktor Li Wenliang, 6 Şubat tarihinde hayatını kaybetti. Doktor Li Wenliang'ın ölümü Çin'de büyük bir öfke ve üzüntü yarattı.
AVRUPA'DA İLK NE ZAMAN GÖRÜLDÜ?
25 Ocak: Koronavirüs Avrupa'da ilk kez Fransa'da görüldü. Fransız Sağlık Bakanı virüsün bulaştığı iki kişinin Paris ve Bordeaux şehirlerinde olduğunu açıklamıştı. 48 yaşındaki hastanın Çin'in Vuhan bölgesinden yeni geldiği, Hubei eyaletinden gelen diğer Çinli hastanın da 80'li yaşlarda olduğu açıklandı. Avrupa'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm de Fransa'da yaşandı. 25 Ocak'tan itibaren Paris'te karantinada tutulan 80'li yaşlardaki Çinli turist 15 Şubat'ta hayatını kaybetti.
TÜRKİYE'DE İLK VAKA
11 Mart: Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 11 Mart'ta gece yarısı açıklandı. Sağlık Bakanı gelişmeyi şu sözlerle duyurdu: Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı.
Tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konulmuştur. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır.
PANDEMİ İLAN EDİLDİ
12 Mart: Dünya Sağlık Örgütü Covid 19'u pandemi ilan etti... O gün Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, 11 Mart itibarıyla 114 ülkede 118 bin vakanın görüldüğünü ve 4 bin 291 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayacaktı...
6 NİSAN 2020: ÇİN'DE İLK DEFA KORONAVİRÜSTEN YAŞAMINI YİTİREN OLMADI
Çin'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının başladığı günden bu yana ilk kez yaşamını yitiren vaka olmadığı açıklandı.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkedeki COVID-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölüme rastlanmadığı belirtildi.
Komisyon ayrıca bugün 32 yeni COVID-19 vakasıyla toplam sayısının 81 bin 740'e yükseldiğini, 89 kişinin bugün tedavi edildiğini açıkladı.
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