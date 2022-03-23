Çin, Microsoft Bing'in Önemli Bir Özelliğini, Geçici Olarak Durdurdu

Çin, sansürle ilgili katı yasaları nedeniyle birçok teknoloji firması için faaliyet göstermesi zor bir ülke. Microsoft Bing ise, Çin'de hala izin verilen tek büyük yabancı arama motoru. Ancak, bu arama motorunun özelliklerinden biri şimdi askıya alındı.
Reuters, bir Çin hükümet kurumunun Bing'in ülkedeki otomatik önerme yeteneklerini yedi gün boyunca askıya aldığını bildirdi. Yani Çin'deyseniz, Bing arama çubuğuna yazarken önerilen arama sorgularını göremeyeceksiniz. Askıya almanın nedeni henüz kamuya açıklanmadı, ancak Microsoft aşağıdaki açıklamayı yaptı.
"Bing, küresel bir arama platformudur ve hukukun üstünlüğüne ve kullanıcıların bilgiye erişim haklarına saygı gösterme taahhüdünü sürdürür."
İlginç bir şekilde bu, Bing'in otomatik önerilerinin Çin'de ilk kez askıya alınışı değil. Aralık 2021'de de aynı şey oldu. O zaman, askıya alma 30 gündü ve Microsoft, yanıt olarak benzer şeyler söylemişti.
Ayrıca Microsoft'un 1989 Tiananmen Meydanı protestoları için görsel arama sonuçlarını ve etkinliğin Haziran 2021'deki yıldönümünde ikonik "Tank adam" fotoğrafını sansürlediği iddiasını hatırlamakta da yarar var. Şirket bunun bir "insan hatası" nedeniyle olduğunu iddia ediyor.
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