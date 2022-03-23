Çin, Microsoft Bing'in Önemli Bir Özelliğini, Geçici Olarak Durdurdu

Çin, ülke içerisinde izin verdiği tek yabancı arama motoru olan Microsoft Bing'in önemli bir özelliğini, geçici olarak askıya aldı.

  • Levent Öztürk
Çin, Bing'in "Otomatik Önerme" Özelliğini Durdurdu

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Pokémon Go Artık Türkçe!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Saint Benoît Lisesi 8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı
Adı: Aylin ilk kez sahneye uyarlanıyor
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi

Günün En çok Okunanları
Çin, Microsoft Bing'in Önemli Bir Özelliğini, Geçici Olarak Durdurdu
Instagram, Ürün Etiketleme Özelliğini Genişletmeye Hazırlanıyor
Lapsus$ Hacker'ları, Microsoft'un Kaynak Kodunu Çaldı ve Yayınladı
2021 Yılının En Çok Sevilen Samsung Telefonunun Android 12 "Çarptı"
Google, Chrome OS İçin Değişken Yenileme Hızı Desteğini Test Ediyor

 

 