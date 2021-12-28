E-posta Kullanıcılarının Büyük Kısmı, Ne Kadar Alanı Kaldığını Bilmiyor!

Düzenlenen ilginç bir araştırmaya göre e-posta kullanıcılarının büyük kısmı, ne kadar alana sahip olduklarını veya ne kadar alanlarının boş kaldığını hiç bilmiyor!

28 Aralık 2021 21:25

Levent Öztürk