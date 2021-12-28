E-posta Kullanıcılarının Büyük Kısmı, Ne Kadar Alanı Kaldığını Bilmiyor!

TechRadar Pro'nun, kişilerin hangi e-posta hizmetlerini kullandığına ve nasıl kullanıldığına dair bazı ayrıntıları gösteren 500 katılımcıdan oluşan özel bir anket düzenledi. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Gmail bu listenin başında geliyor.
Pek çok insanın e-postalardan kesinlikle nefret ettiğini söyleyebiliriz ve bunun için iyi sebepleri bulunuyor. İstemciler, özellikle Apple Mail gibi varsayılan istemciler, genellikle oldukça yavaş çalışıyor ve iş yerindeki ileri düzey kullanıcılara değil, sıradan kullanıcılara yönelik.
Ayrıca, Slack ve Teams'in de aralarında bulunduğu bir grup diğer sistem, işe özel sohbet ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya çıktı ve Meta bile Workplace ile harekete geçti.
Yapılan ankete göre, en öne çıkan e-posta hizmeti Gmail ve en yakın rakibinin yakın bile olmadığını söyleyebiliriz. Ankete katılanların %59'u Google'ın e-posta tekliflerini kullanıyor, bunu Outlook (%19,7), Yahoo (%13), iCloud (%2,9) ve diğerleri (%5) takip ediyor.
Çoğu insanın (%75.6) gelen kutusunda bir ile 10.000 arasında e-posta var, ardından %16.75'i 10.001 ile 100.000 arasında e-postaya sahip ve daha sonra %7.59'luk bir kısım 100.001 veya daha fazla e-postaya sahip.
E-posta depolama alanı için de benzer bir senaryo ile karşılaşıyoruz: Katılımcıların yarısından biraz fazlası (%50,2) gelen kutularının ne kadar dolu olduğunu bilmiyor ya da umursamıyor. Geri kalanların gelen kutularının 5 GB'a kadarı dolu (%32,8) veya 5 GB'ın üzerinde (%17) bir doluluğa sahip.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın