Çin'de Steam Bilmecesi: Yasaklandı mı, Yasaklanmadı mı?

Valve'in Çin'deki varlığı, özellikle son birkaç ayda ilginç bir konu oldu. Steam mağazasının küresel versiyonu uzun süredir mevcut olmasına rağmen, hükümet tarafından "onaylanmamıştı", yani her an yasaklanabilirdi. Valve bu yılın başında Çin için Steam'in hükümet onaylı bir sürümünü piyasaya sürdü. Burada, sadece Çin hükümeti tarafından onaylanan ve katı kurallara bağlı kalan oyunlar yer alıyordu.
Son gelişmeler, Steam'in küresel sürümünün Çin'de kara listeye eklendiğine ve artık erişilemeyeceğini gösteriyor. Reddit, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarından binlerce kullanıcı tarafından bildirildiğine göre bu yasaklama hem Steam istemcisi hem de Steam Topluluğu sayfası için geçerli. Bu arada, Çince sürüm herkes için çalışıyor gibi görünüyor.
Bununla birlikte, sorunun asıl temel nedeninin ne olduğu belli değil. Büyük çoğunluk Çin'in Steam'in küresel sürümünü engellediği konusunda hemfikir görünse de, insanların bunu sorunsuz bir şekilde kullanabildiğine dair başka raporlar da var. Bu arada, bazıları da bunun bir DNS Önbellek Zehirlenmesi saldırısı olduğunu iddia ediyor. Çin hükümeti tarafından resmi bir açıklama yapılmadığından dolayı, konu hala gizemini koruyor.
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