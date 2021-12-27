Çin'de Steam Bilmecesi: Yasaklandı mı, Yasaklanmadı mı?

Son zamanlarda Steam'in Çin'deki varlığı konusunda soru işaretleri ortaya çıkmıştı. Şimdi buna bir de yasaklanma bilmecesi eklendi.

Steam Çin'de yasaklandı!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Huawei AX3 Router ile evde internet uçuyor

Ev-ofis güvenliği için bilinmesi gerekenler

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
2021'de En Çok Dinlenen Kitaplar Belli Oldu
SpaceX'in Falcon 9 Roketi, 2021'i "Dalya Diyerek" Tamamladı!
Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok pandemi döneminde rekor kırdı
DDR5 RAM'leri Bekleyenler İçin Bir Kötü Haber Daha...
Mancium Token Ön Satış Aşaması Belli Oldu!

 

 