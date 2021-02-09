Çin'in Tianwen-1 Uzay Aracı, İlk Mars Fotoğrafını Dünya'ya Gönderdi

Çin'in gezegenler arası keşif planlarında büyük bir adım atıldı. The Guardian'ın bildirdiği üzere ülkenin Tianwen-1 aracı Mars'ın ilk fotoğrafını gönderdi. Bu fotoğraf yaklaşık 2,25 milyon kilometre uzaklıktan çekildi ve siyah-beyaz. Her ne kadar bu fotoğraf diğer keşif araçlarının (özellikle de gezegene iniş yapmış olanların) daha detaylı fotoğrafları ile boy ölçüşemeyecek olsa da, fotoğrafın asıl amacının bu olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Bu fotoğraf ile beraber Çin'in Mars'a uzay aracı gönderebileceği kanıtlanmış oluyor.
Aracın 10 Şubat tarihinde Mars yörüngesine girmesi ve iniş aracının Mayıs ayında Utopia çarpma havuzuna iniş yapması bekleniyor.
Ülke, 2011 yılında Rusya'nın desteğiyle Mars'a bir görev başlatmayı denemiş ancak fırlatma sırasında başarısız olmuştu. Tabii ki Kızıl Gezegen'e yapılan yolculuklar diğer ülkeler için de kolay değil. ESA, Rusya, ABD ve diğer ülke ve organizasyonlar bu yolculuğu gerçekleştirirken büyük zorluklar (ve bazen başarısızlıklar) yaşıyorlar.
Tianwen-1 aracının başarılı bir şekilde iniş yapması, 2022 yılına kadar yörüngeye yeni bir uzay istasyonu yerleştirmek gibi Çin'in diğer hırslı projelerde de güvenini arttıracaktır. Temel olarak bu başarının, NASA'nın Perseverance görevi için sembolik bir karşılaştırma kaynağı olacağı ve Çin'in Dünya dışı keşif çabalarını destekleyeceği söylenebilir.
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