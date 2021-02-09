Çin'in Tianwen-1 Uzay Aracı, İlk Mars Fotoğrafını Dünya'ya Gönderdi

Çin'in Tianwen-1 uzay aracı çektiği ilk Mars fotoğrafını Dünya'ya göndermeyi başardı.

  • Levent Öztürk
Çin'in aracı ilk Mars fotoğrafını gönderdi...

Çin'in gezegenler arası keşif planlarında büyük bir adım atıldı. The Guardian'ın bildirdiği üzere ülkenin Tianwen-1 aracı Mars'ın ilk fotoğrafını gönderdi. Bu fotoğraf yaklaşık 2,25 milyon kilometre uzaklıktan çekildi ve siyah-beyaz. Her ne kadar bu fotoğraf diğer keşif araçlarının (özellikle de gezegene iniş yapmış olanların) daha detaylı fotoğrafları ile boy ölçüşemeyecek olsa da, fotoğrafın asıl amacının bu olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Bu fotoğraf ile beraber Çin'in Mars'a uzay aracı gönderebileceği kanıtlanmış oluyor.

Aracın 10 Şubat tarihinde Mars yörüngesine girmesi ve iniş aracının Mayıs ayında Utopia çarpma havuzuna iniş yapması bekleniyor.

Ülke, 2011 yılında Rusya'nın desteğiyle Mars'a bir görev başlatmayı denemiş ancak fırlatma sırasında başarısız olmuştu. Tabii ki Kızıl Gezegen'e yapılan yolculuklar diğer ülkeler için de kolay değil. ESA, Rusya, ABD ve diğer ülke ve organizasyonlar bu yolculuğu gerçekleştirirken büyük zorluklar (ve bazen başarısızlıklar) yaşıyorlar.

Tianwen-1 aracının başarılı bir şekilde iniş yapması, 2022 yılına kadar yörüngeye yeni bir uzay istasyonu yerleştirmek gibi Çin'in diğer hırslı projelerde de güvenini arttıracaktır. Temel olarak bu başarının, NASA'nın Perseverance görevi için sembolik bir karşılaştırma kaynağı olacağı ve Çin'in Dünya dışı keşif çabalarını destekleyeceği söylenebilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 15 Şubat 2021 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı 43" Elton TV fırsatı
A101 11 Şubat 2021 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Redmi 9 cep telefonu fırsatı
Çiçekçiler 14 Şubat'ta açık olacak mı? Açıklama geldi
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu

Günün En çok Okunanları
2021'de en çok personel alacak şirketler: Yükselişteki 14 pozisyon
TikTok Fenomenlerinin Yayınladığı "Yanıltıcı" Tavsiyeler Can Sıkıyor
Facebook Video İndirme 2021: Facebook'ta Uygulamasız Nasıl Video İndirilir?
Daha Önce 2 Ay Ertelenen Beklenen Oyun, Şimdi de Süresiz Ertelendi
COVID-19 Aşısı Yaptıranlar İçin Önemli Bir Uyarı Geldi

 

 