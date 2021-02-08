iPhone Şarj Kabloları, Apple'ın Çözümü ile Büyük Bir Sorundan Kurtuluyor

Apple, iPhone ve iPad şarj kablolarının eskisi kadar kolay yıpranıp bozulmaması için yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Şirket yeni bir teknolojinin patentini almış durumda.