iPhone Şarj Kabloları, Apple'ın Çözümü ile Büyük Bir Sorundan Kurtuluyor

Apple, iPhone ve iPad şarj kablolarının eskisi kadar kolay yıpranıp bozulmaması için yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Şirket yeni bir teknolojinin patentini almış durumda.

  • Ercan Uğurlu
Yıpranan iPhone Kabloları Geçmişte Kalacak

Apple'ın tescilli şarj kabloları, kolay yıpranmaları konusunda uzun yıllardır üne sahip. Hatta kardeş dergimiz LEVEL'dan Kürşat'ın eski iPhone'unun kablosu, artık bantlardan görünmez hale gelmiş durumdaydı. Muhtemelen pek çok iPhone kullanıcısı da bu durumdan muzdariptir. Neyse ki, yıpranmış şarj kabloları çok yakında geçmişte kalabilir. En azından iPhone kullanıcıları için.

Cupertino merkezli şirket, bu konuda yeni bir patent başvurusunda bulunmuş. Yeni patent ile yıpranmış şarj kabloları ile mücadele etmek isteyen Apple, nihayet bu sorunu çözmek üzere olabilir.

Apple'ın aldığı patentte "değişken sertlikli kablo" nitelendirmesi dikkati çekerken, artık kabloların tekdüze kalınlıkta olmayacağını söyleyebiliriz. Apple'ın sonraki şarj kabloları, farklı bölgelerde farklı kalınlıkta olacak. Böylece kablolunun sağlamlığını artırma çabasında olan Apple, bu kabloları tüm ekosistemi için hazırlayacak. Yakın zamanda güncellenmiş Thunderbolt , USB-C ve MagSafe şarj kabloları görebiliriz.

Elbette bu patentin sunulması yine de Apple'ın gerçekten daha sert kablolar üretmeye başlayacağına dair bir onay değil. Apple'dan gelen onaylı bir bildiri yok, fakat patente dayanarak, şirketin bu konu hakkında ciddi düşündüğünü söyleyebiliriz.

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