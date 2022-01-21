Çin'in Yutu-2 Aracı, Ay'ın Görünmeyen Tarafında Şaşırtan Bir Keşif Yaptı!

Ay'ın Dünya'dan görünmeyen "uzak yüzünde" araştırmalar yapmaya devam eden Çin'in Yutu-2 keşif aracı, bir kez daha şaşırtıcı bir keşfe imza attı!

21 Ocak 2022 15:02

Levent Öztürk