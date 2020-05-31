Çinin Dev Telefon Üreticisi Xiaomi, Şimdiden 6G İçin Çalışmaya Başladı

Henüz 5G bile yaygınlaşmamışken, Çinli dev telefon üreticisi Xiaomi, 6G teknolojisi için çalışmalara başlandığını duyurdu.

31 Mayıs 2020 20:00

Levent Öztürk