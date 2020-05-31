Çinin Dev Telefon Üreticisi Xiaomi, Şimdiden 6G İçin Çalışmaya Başladı

Henüz 5G bile yaygınlaşmamışken, Çinli dev telefon üreticisi Xiaomi, 6G teknolojisi için çalışmalara başlandığını duyurdu.

  • Levent Öztürk
Xiaomi, şimdiden 6G'ye hazırlanıyor
Xiaomi

Çinli telefon üreticisi Xiaomi, 5G'ye büyük yatırımlar yaptı. Ancak bu durum, firmanın 6G teknolojisi için çalışmasını engellemiş değil. Her ne kadar pek çok kişi henüz 5G telefonlara sahip olmasa da, teknolojinin beklemeye niyeti yok gibi gözüküyor. CEO Lei Jun, Çin Xinhua Haber ajansı ile yaptığı röportajda, 6G için ön araştırmalara başladıklarını söyledi. Ancak henüz daha fazla detay paylaşılmış değil.

Xiaomi, kısa bir süre önce Çin'de, uygun fiyatlı Redmi 10X serisi 5G telefonları tanıttı. Bu, 5G'yi pahalı modellere özel bir teknoloji olmaktan çıkartacak önemli adımlardan biriydi. 

Ayrıca Jun, Xiaomi'nin Çin'de var olan 4G telefonu stokunu eriterek 5G modelleri için yer açtığına da işaret etti. Ancak bundan sonra sadece 5G telefonların sunulacağı konusunda net bir açıklama da yapmadı.

Bunun yanı sıra Xiaomi'nin farklı hedefleri de var. Şirket, dikkatini uydu internete ve telefonları ile nasıl çalışabileceğine çevirmiş durumda. Özellikle mobil altyapının zayıf olduğu kırsal bölgelerde yaşayan kişiler için uydu internetin oldukça etkili bir bağlantı yöntemi olması mümkün.

Xiaomi Çin'de pek çok internet tabanlı hizmet sunuyor ve daha fazla kişinin online olmasının firma için daha fazla fayda sağlayacağı kesin.

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