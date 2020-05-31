Ünlü Uyuşturucu Kaçakçısı Pablo Escobar'ın Kardeşi, iPhone İşine Giriyor

Ünlü uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escober tarafından yönetilen ve yerine ulaşamayan telefonlarıyla hatırlanan Escobar Inc., şimdi de "yenilenmiş iPhone" işine giriyor.

Escobar Inc. "iPhone" Satmaya Başlıyor!

Suç örgütü elebaşı Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto Escobar'ın sattığı telefonların, aslında yeniden paketlenmiş Samsung Galaxy Fold olduğu ve siparişlerin çoğunun yerine ulaşmadığı ortaya çıkmıştı. Şimdi Escobar Inc, dolandırılmanın tadına bakma fırsatını kaçıranlar için yeni telefonunu satışa sundu.

Firma, "eskiden hasarlı" olan ve elden geçirilen 256GB iPhone 11 Pro'ları 499 dolara satışa sundu. Sorunları giderilen ve "altın kaplanan" telefonların orijinal Apple aksesuarlarıyla geldiği iddia ediliyor. Bununla birlikte altın kaplama denilen şeyin bir alüminyum folyo etiketten ibaret olması muhtemel. Telefonun arkasında, yatırımınız konusunda sizi gururlandıracak bir Escobar Inc. logosu da bulunuyor. Telefonun "lüks, tahta bir kutuda" geldiği söyleniyor; tabi, eğer gelirse.

Roberto Escobar telefonlarla ilgili açıklamasında şunları söyledi: "Ben Apple ile böyle savaşıyorum, onların telefonunu daha ucuza satıyorum. Benimkiler altın kaplı ve güzel kızlar tarafından gösteriliyor."

Escobar'ın YouTube kanalında telefonu birçok iç çamaşırlı kadının tuttuğu ve ezdiği görünüyor. Belli ki Escobar, önceki telefon satışlarından kazandığı parayı reklam giderlerine harcamış.

Escobar'a 499 dolar hibe etme riskine girmek istiyor musunuz bilmiyoruz, ancak cihaz basın tarafından incelendiğinde yapılacak yorumları biz de merak ediyoruz.

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