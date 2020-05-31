Ünlü Uyuşturucu Kaçakçısı Pablo Escobar'ın Kardeşi, iPhone İşine Giriyor

Ünlü uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escober tarafından yönetilen ve yerine ulaşamayan telefonlarıyla hatırlanan Escobar Inc., şimdi de "yenilenmiş iPhone" işine giriyor.