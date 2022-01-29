Çip Krizi İçin Korkutan Tahmin: 2022'de de Bitecek Gibi Görünmüyor!

Gelen son haberler, Dünya çapında yaşanan çip krizinin kolay kolay bitmeyeceğini gösteriyor. The Washington Post'un haberine göre ABD ticaret bakanlığının yayınladığı bir yarı iletken tedarik zinciri raporu, küresel çip krizinin en azından 2022'nin ikinci yarısına kadar süreceğine işaret ediyor.
Kriz, özellikle geniş bant firmalarını etkiliyor. Aslında üretim devam ediyor, ancak talep çok fazla olduğu için, üretim bu rakamlara yetişemiyor. Buna paralel olarak maliyetler de artıyor.
Resmi ağızlar, hükümetin krizi durdurmak için bir şey yapamayacağını, çözümü özel şirketlerin kendi kendilerine bulması gerektiğini söylüyor. Biden'ın önerdiği 52 milyar dolarlık destek yasası ile kurulacak fabrikaların bu aşamada ABD'deki kriz için bir çözüm gibi göründüğü, ancak bunun da gerçekleşmesi için epey zaman geçmesi gerektiği belirtiliyor.
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