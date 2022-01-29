Çip Krizi İçin Korkutan Tahmin: 2022'de de Bitecek Gibi Görünmüyor!

ABD ticaret bakanlığı, küresel çip krizinin ne zaman biteceğine dair korkutucu tahminin açıkladı. Buna göre kriz, 2022 yılı boyunca devam edecek gibi görünüyor...