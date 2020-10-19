Çok Tartışılan Uçak Boeing 737 Max, En Azından Avrupa'da Tekrar Uçabilecek

Bugüne dek üretilen belki de en tartışmalı uçak olan Boeing 737 Max, göklere dönmeye bir adım daha yaklaştı. Avrupa'nın en üst uçuş düzenleyicisi, uçağın neredeyse iki yıl süren uçuş yasağının ardından artık kullanım için yeterince güvenli olduğunu söyledi. Uçak bu yılın sonundan önce Avrupa'da uçmak için hazır olabilir ancak Avrupa Birliği Uçuş Güvenli Ajansı'nın (EASA) Boeing'ten uygulamasını istediği ek güncelleme paketi muhtemelen 2022'ye kadar hazır olmayacak.
Test uçuşları geçtiğimiz ay gerçekleştirildi ve ajans, son belge incelemelerini yapıyor. EASA yetkili müdürü Patrick Ky'nin Bloomberg'e söylediğine göre önümüzdeki ay bir uçuşa elverişlilik direktifi taslağı yayımlanmış olacak ve dört hafta boyunca kamusal yorum için açık olacak.
Uçak geçtiğimiz yıl toplamda 346 kişinin hayatını kaybettiği iki kazadan sonra Mart ayında uçuşa yasaklanmıştı. Boeing, 737 Max'ı yıl sonundan önce hizmete geri döndürmek istiyor ve bahsettiğimiz yazılı güncellemesi için de çalışmaya devam ediyor. ABD'de de Federal Uçuş Yönetimi 737 Max'ın uçuşa elverişliliğini inceliyor ancak henüz uçağın tekrar ABD göklerinde ne zaman uçabileceğine yönelik net bir tahminde bulunmuş değil.
Ky'nin söylediğine göre Boeing, 20-24 ay içerisinde hazır olacak bir yazılım tabanlı sentetik sensör üzerinde çalışıyor ve bu sensörün, uçakta saldırı açısı (AOA) sensörlerinden birinde yaşanan bir arıza durumunda pilotların içini kolaylaştırması bekleniyor.
Eğer AOA sensörü uçağın durmak üzere olduğunu fark ederse, 737 Max'ın yazılımını burnu aşağı doğru çevirmesi için tetikliyor. Sensör ve ilgili yazılımda yaşanan sorunların her iki kazada da rol oynadığı düşünülüyor.
Firmanın, uçağın Max 10 sürümünü 2022 yılında sunması bekleniyor ve düzenleyiciler, bu uçak için sentetik sensörü gereklilik olarak belirlediler. Ayrıca bu yedek parça, bir yazılım güncellemesi ile diğer sürümler için de sunulacak. Her ne kadar sensörün 737 Max için iki yıl daha hazır olması beklenmese de EASE, bu sensör olmadan da uçağın uçmak için hazır olduğunu düşünüyor.
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