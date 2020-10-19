Çok Tartışılan Uçak Boeing 737 Max, En Azından Avrupa'da Tekrar Uçabilecek

Boeing 737 Max, yaşanan ölümlü kazaların ardından aldığı ve yaklaşık iki yıldır devam eden uçuş yasağı sonrasında, bir kez daha göklere çıkmaya hazırlanıyor. En azından Avrupa'da...

19 Ekim 2020 21:00

Levent Öztürk