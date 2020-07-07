Efsane Uçaklar Arasında Sayılan Boeing 747 İçin Yolun Sonu Göründü

Yeni bir iddiaya göre Boeing, artık simgesel hale gelen ve efsane uçaklar arasında sayılan Boeing 747'nin üretimini durdurmaya hazırlanıyor.

  • Levent Öztürk
Boeing 747 için yolun sonu göründü

Eğer COVID-19 ile birlikte "büyük uçuşların" döneminin sona ermekte olduğu henüz çok belirgin değil; ama yakında hiçbir şüphe kalmayabilir. Bloomberg kaynaklarının söylediğine göre Boeing, simgeleşmiş 747 jumbo jetinin (747-8 modeli) üretimini iki yıl içerisinde sonlandırıyor. Hava aracı üreticisi için konuşan bir sözcü, bu sonlandırma hakkında net bir doğrulama yapmadı ama siparişleri tamamlamak için "iki yıldan fazla" üretimlerinin kaldığını söyledi. 

Her ne kadar bu karar için belirtilen bir açıklama bulunmasa da, Boeing'in hem zorlu pazarlarla hem de kendi sorunları ile mücadele ettiği biliniyor. Salgın öncesinde bile hava yolculuğu, 787 Dreamliner gibi daha küçük, daha yakıt verimli çift motorlu jetlere yönelmişti. Henüz tamamlanmamış olan 15 adet 747 siparişinin tamamı kargo kullanımı için amaçlanıyor ve siparişlerin 12'si UPS'e ait. Ayrıca 747-8'lerin, 2016 yılından beri zarar ettiğine inanılıyor. Son yolcu uçağı siparişi ise 2017 yılında Air Force One'a aitti.

Yine de 747 üretiminin sona ermesi, havacılık tarihinde büyük bir dönemi sonlandıracak. 747 modelleri Ocak 1970 tarihinde PanAm ile hizmete girmişti ve 50 yıldır hizmet vermekteydi. Yaklaşık 1.571 sipariş ile en popüler geniş gövdeli jetlerden biriydi ve belirgin üst güverte çıkıntısı yolcular tarafından kolaylıkla tanınmasını sağlıyordu.

747 uçuşlarına bir süre daha devam edecek ancak artık ömrünün sonuna yaklaştığı rahatlıkla söylenebilir.

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