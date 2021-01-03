Core i9-11900K'dan Gelen Sızıntı, AMD Ryzen 5000'i Tehdit Ediyor

Intel'in 11'inci nesil işlemcisi Core i9-11900K, AMD'nin Ryzen platformunu tehdit ediyor.

  • Ercan Uğurlu
Intel'in 11'inci Nesil İşlemcisi ile Tacını Alacak

AMD, Ryzen 5000 işlemcilerini piyasaya sürdüğünde, tek çekirdek ve dolayısı ile oyun performansı söz konusu olduğunda Intel'i devirerek CPU pazarını adeta sallamıştı. Şimdi ise mavi takımın yeni işlemcisine ait ortaya çıkan sızıntı, Intel'in kaybettiği tacını geri alabileceğini gösteriyor.

Intel'in 11'inci nesil işlemcisi Core i9-11900K'ya ilişkin ortaya çıkan CPU-Z Benchmark raporuna göre Intel, bir kez daha AMD'yi geride bırakmayı başaracak. Intel Core i9-11900K'nın tek çekirdek sonucu 695 olurken, çoklu çekirdek performansı ise 6522 puan şeklinde. BU da AMD'nin Ryzen 7 5800X işlemcisinden yüzde 5 ila yüzde 7 arasında daha hızlı olduğunu gösteriyor. Eğer bu sızıntı doğru ise, Intel, bir kez daha "oyun için en iyi işlemci" tacını geri alabilir.

Aynı testte 677 puan toplayan AMD Ryzen 9 5900X ve Ryzen 9 5950X'in tek çekirdek skoru ise kuşkusuz daha yüksek seviyede. Elbette Intel'in yaklaşan işlemcileri hakkında daha fazla ayrıntıyı paylaşmaya hazır olana kadar Rocket Lake performansı hakkında kesin bir şey söylemesi zor. CES 2021'de bununla ilgili daha fazla bilgi edineceğiz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ocak 2021 aktüel kataloğunda Samsung TV, Xiaomi cep telefonu sürprizi
BİM 6 Ocak 2021 aktüel kataloğunda taşınabilir şarj cihazı, kulaklık ve birçok ürün...
Atiye 3. sezon tarihi belli mi? Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?

Günün En çok Okunanları
Kısa Süre Önce Çöken İkonik Teleskop İçin Henüz Her Şey Bitmiş Değil
Samsung Galaxy S21'de MicroSD Kart Olacak mı; Olmayacak mı?
SolarWinds Saldırısı, Microsoft'un Kaynak Kodlarına Kadar Uzandı
Lenovo, NVIDIA'dan Önce Yeni RTX 30 Serisi Ekran Kartlarını Listeledi
Core i9-11900K'dan Gelen Sızıntı, AMD Ryzen 5000'i Tehdit Ediyor

 

 