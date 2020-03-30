Corona Salgınında Evden Çıkmak Ne Kadar Kötü? Bu Araç ile Görün!

Dünya Covid-19 salgını ile boğuşurken, canınız sıkılınca dışarı çıkmanız, bakın kaç kişinin ölümüne yol açabilir? Bu online araç, işte bunu tahmin ediyor.