Corona Salgınında Evden Çıkmak Ne Kadar Kötü? Bu Araç ile Görün!

Dünya Covid-19 salgını ile boğuşurken, canınız sıkılınca dışarı çıkmanız, bakın kaç kişinin ölümüne yol açabilir? Bu online araç, işte bunu tahmin ediyor.

Sosyal Mesafe ile Kaç Kişinin Hayatı Kurtulabilir?

Corona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla, sağlık uzmanlarının önerisiyle dünyanın üçte birinin evden çıkmadığı düşünülüyor. Yeni bir araç, evde durmakla ilgili kişisel kararlarınızın virüsün yayılmasını nasıl etkilediğini gösterdi.

"Sosyal mesafe hesaplayıcı" adlı çevrimiçi araç, Covid-19 salgınını durdurmanın ne kadar mümkün olduğunun incelendiği bir araştırmanın sonuçlarına dayanıyor. Araç, salgın durumunda kendinizi izole ederek tek başınıza kaç kişinin hayatını kurtarabileceğinizi hesaplıyor.

Takım, aracı hazırlarken 1.000 salgın sonucu senaryosunu modellemek için önceki simülasyonlardan faydalandı. Takıma göre bu model, tüm bulaşıcı hastalıklarda işe yarıyor ancak burada parametreler Covid-19 için ön-ayarlanmış. Bu parametreler arasında hastalığı taşıyanların yüzde 10'unun hiçbir belirti göstermemesi, hastalığın başta 20 kişide olması var.

Araç, kendinizi ne kadar izole edeceğinizi 0 ile 100 arasında bir sayıyla belirlemenizi istiyor. 100 değeri, tam izolasyon anlamına geliyor ve bu durumda sadece bir ayda 399 kişiyi enfeksiyondan, 11 kişiyi ise ölmekten kurtarmış oluyorsunuz.

Enfeksiyondan ve ölümden kaç kişiyi koruyabileceğiniz, grafikler üzerinde gösteriliyor. Takım, hiçbir şeyin evde kendinizi izole etmek kadar etkili olmayacağını hatırlatıyor.

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