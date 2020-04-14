Corona Virüsleri, Beynimizi de İşgal Edebiliyor mu?

Daha önce bilinen Corona virüsleri, beyni işgal edebiliyordu. Peki bugünkü salgına neden olan SARS-CoV-2 de aynısını yapıyor mu?

Corona Virüsleri Beyni İşgal Edebiliyor

40 yaşlarındaki bir kadın, bugün tüm Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Coronavirüs, yani SARS-CoV-2 enfeksiyonu sonrasında koku hissini "aniden ve tamamen" kaybetti. Anozmi olarak bilinen sağlık durumu, yeni Corona virüsünün önemli belirtileri arasında bulunuyor.

Peki, solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan bir virüs, beyni nasıl etkiliyor? Araştırmacıların cevap aradığı bu soru, henüz kesin bir cevap bulmuş değil ve SARS-CoV-2'nin doğrudan beyni etkilediğine dair bir şey söylemek için çok erken. Ancak eldeki kısıtlı veriler, bunun mümkün olabileceğini söylüyor.

Covid-19'a yol açan Corona virüsüyle yakından ilgili olan SARS'ın hastalarda beyin enfeksiyonlarına yol açtığı biliniyor. 2008 yılında yapılan farelerde yapılan bir araştırmada virüsün beyne koku alma ampulleri yoluyla girebildiği, nöronlar yoluyla beynin bağlı bölgelerine hızla yayıldığı ve nöronları "SARS-CoV için oldukça duyarlı bir hedef" haline getirdiği tespit edilmişti.

Covid-19 hastalarının baş ağrısı, bulantı ve kusma gibi belirtiler göstermesi, virüsün sadece solunum sistemini değil, merkezi sinir sistemini de istila edebildiğinin bir işareti olabilir.

Yeni koronavirüs hakkında hala birçok konu gizemini koruyor ve bilim adamları, virüsün insan vücudundaki etkilerini araştırmayı sürdürüyorlar.

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