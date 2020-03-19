Tanıtıldı: MacBook Air 2020 Özellikleri

Apple, ince ve hafif laptopunun en son sürümü olan MacBook Air 2020'yi duyurdu. Yeni MacBook Air, alıştığımız üst düzey kalitede tasarım ve güçle geliyor.
MacBook Air 2020, Apple'a göre selefinden iki kat daha yüksek performans ve iki kat daha çok depolama alanı sunuyor. Yeni Magic Keyboard ile gelen cihaz, önceki modeldeki birkaç klavye sorununu da çözüyor. Apple Store üzerinde satışa sunulan cihazın fiyatı, yalnızca 999 dolardan başlıyor.
Laptopun giriş seviyesi modelinin öne çıkan özellikleri arasında 10. nesil Core i3 işlemci, 256GB depolama (önceki modelde 128GB idi) ve 8GB RAM var. Üst seviye 1.299 dolar fiyata sahip olan MacBook Air ise 10. nesil Intel i5 işlemci, 512GB SSD depolama ve 8GB RAM sunuyor.
MacBook Air 2020'nin tasarımında önceki modele göre önemli bir değişiklik yok. Yeni bir mekanizmaya sahip olan klavyenin, önceki Butterfly klavyedeki sorunları ortadan kaldırması beklenebilir. Thunderbolt 3 portları ise bir MacBook Air'e ilk kez 6K'ya kadar ekran bağlamanıza izin veriyor.
Cihaz, altın, gümüş ve "space gray" renk seçenekleriyle internet üzerinden satışa sunulsa da, virüs salgınının sevkiyatlarda gecikmeye yol açıp açmayacağı bilinmiyor.
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