Corona Virüsü Nedeniyle Yaşananlar, Dünyamızı İşte Böyle Değiştiriyor

Corona virüsü can almaya devam ederken, pek çok şirketin faaliyetlerine ara vermesi sayesinde Dünya'da önemli değişimler de yaşanıyor.

Kapanmalar, Dünyayı İşte Böyle Değiştiriyor
Koronavirüs karantinası ve Çin Yeni Yılı ile NO2 miktarında düşüş yaşandı.

Corona virüsü ve sebep olduğu COVID-19 hastalığı nedeniyle Türkiye dahil Avrupa, Çin, ABD ve başka birçok ülkede milyonlarca insan sokaklara çıkmıyor. Bu durum, çevre ve hayvanlar için pek çok şeyi değiştiriyor.

Oynat Corona Virüsü, Dünyayı Böyle Değiştiriyor Corona virüsü can almaya devam ederken, kapanmalar sayesinde çevrenin ve havanın biraz da olsa daha temiz olmasını sağladı!

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı, gelişmeyi ilk olarak şubat ayında Çin'in çoğunlukla araçlardan gelen azot dioksit emisyonlarındaki düşüş olarak gözlemledi. Avrupa Uzay Ajansı'nın Kopernik Sentinel-5P uydusu ise İtalya'nın kuzeyindeki hava kirliliğinde benzer düşüşler gözlemledi. Yukarıdaki animasyon, 1 Ocak ile 11 Mart arasındaki azot dioksit emisyonlarını gösteriyor.

Emisyonlardaki azalmanın İtalya'da alınan, trafiği ve endüstriyel faaliyetleri azaltan önlemlerle aynı zamana denk gelmesi dikkat çekiyor. Benzer etkilere, normalde işe gidip gelen milyonlarca kişinin kirlettiği bir havaya sahip Los Angeles'ın etrafındaki hava kalitesinde de rastlanıyor.

Kapanmaların atmosferdeki karbon seviyesini de olumlu olarak etkilemesi muhtemel. Virüs salgınıyla ilgili önlemlerin yol açtığı bu büyük değişiklikler, daha da büyük ve beklenmedik değişikliklerin yolunu açabilir. Elbette en önemlisi, sağlığınız için, bu dönemde çok gerekmedikçe evden çıkmamanız ve insanlarla mesafenizi korumaya devam etmeniz.

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