Şaşırtan olay! Newyork'ta bir kaplanın koronavirüs testi pozitif çıktı

Yaban Hayatı Koruma Derneği, Pazar günü Nadia adlı dört yaşındaki kaplana COVID-19 testi yaptı ve test pozitif çıktı. Kaplan, kuru öksürük ve iştah azalması sonrasında test edildi...