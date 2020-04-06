Şaşırtan olay! Newyork'ta bir kaplanın koronavirüs testi pozitif çıktı

New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'ndeki bir kaplana, hayvanat bahçesi çalışanından virüs bulaşmış olabileceği düşünülerek COVID-19 için test yapıldı. Yaban Hayatı Koruma Derneği, pazar günü yaptığı açıklamada Nadia adlı dört yaşındaki dişi kaplanın kuru öksürük ve iştah azalmasının fazla olduğunu söyledi.
Yaban Hayatı Koruma Derneği (WSC), hayvanat bahçesinde Nadia'nın kız kardeşi Azul, iki Amur kaplanı ve üç Afrika aslanı da dahil olmak üzere altı kedigiller üyelerinin de olası koronavirüs semptomlarını yaşadığını aktardı. Tüm kedilerin iyileşmesi bekleniyor.
WCS, kedilere COVID-19 olan ancak henüz semptom geliştirmemiş bir kişi tarafından hastalık bulaşmış olabileceğini söyledi. WCS, "Hayvanat bahçesindeki kedilerimizin daha fazla virüse maruz kalmasını önlemek adına onlara bakan tüm personel ve dört WCS hayvanat bahçesindeki diğer kediler için uygun önleyici tedbirler mevcut" dedi.
Nadia'nın pozitif COVID-19 sonuçları Ulusal Veterinerlik Hizmetleri Laboratuvarı tarafından doğrulandı. Diğer kedigillere dair test yapılma durumu söz konusu olmadı.
Bronx Hayvanat Bahçesi'ndeki kedigiller üyeleri iştahta bir miktar düşüş yaşamış olmalarına rağmen veteriner bakımı altında iyi performans gösterdikleri ve bekçileriyle canlı ve etkileşimli bir halde olduğu söylendi.
Farklı türlerin yeni enfeksiyonlara farklı tepki verebileceğinden ve bu hastalığın büyük kedi türlerinde nasıl gelişeceğinin bilinmediğini ancak bunları yakından izlemeye devam edeceklerini aktardılar.
Etkilenen dört hayvan da hayvanat bahçesinin Tiger Mountain sergisinde yaşıyordu. WCS, sergide yaşayan bir erkek Amur kaplanının COVID-19 belirtisi göstermediğini söyledi.
USDA, ABD'de evcil hayvanlar veya hayvancılık arasında bilinen bir vaka ve hayvanların virüsü insanlara bulaştırabileceğini gösteren hiçbir kanıt olmadığını aktardı.
Bronx Hayvanat Bahçesi 16 Mart'tan beri geçici olarak kapalı.
New York, Pazar akşamı itibarıyla 64.500'den fazla koronavirüs vakası ve 2.472 ölümle ülkenin diğer bölgelerine göre daha sert etkilendi.
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