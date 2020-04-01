Corona Virüsü Sıcakta Bitecek mi? Bu Araştırma Pek Umut Vermiyor

Çin'deki bir hamamda insandan insana zıplamaya devam eden SARS-CoV-2, yani küresel salgına yol açan virüs, nemli ve sıcak ortamlardan pek etkilenmediğini gösterdi.
JAMA araştırma takımına göre önceki araştırmalar, virüsün yüksek sıcaklıkta ve yüksek nem oranlarında virüsün bulaşma oranının ciddi seviyede azaldığını göstermişti. Ancak şimdi, virüsün yalnızca sıcak ve nemli ortamlarda herhangi bir zayıflık göstermediği anlaşıldı.
Ağır akut solunum sendromu (SARS) ve Orta Doğu solunum sendromu (MERS) ile yakından ilişkisi bulunan SARS-CoV-2'nin bulaşma oranı, diğer corona virüslerden daha yüksek olarak değerlendiriliyor. Virüs, solunum damlacıkları ve fiziksel temasla bulaşıyor ve genellikle 3 - 7 gün arası kuluçka dönemine sahip. Buna rağmen enfekte olan bireylerde iki haftaya kadar herhangi bir belirti görülmeyebiliyor. Uzmanlar, yüksek sıcaklıkların SARS-CoV-2'yi nasıl etkilediği konusunda kesin bir şey söylemek için henüz çok erken olduğunun altını çiziyorlar.
Çin'deki araştırmacılar, sıcaklığın virüsü nasıl etkilediğini görmek için yaşları 24-50 arasında değişen ve hamam ziyareti sonrası Corona virüsünü kapan 9 adamı takibe aldılar. 9 kişinin Huai'an'daki bir hamamda çalıştığı veya hamamı ziyaret ettiği, hastalığı taşıyan birinin hamamı ziyaret etmesinin bir gün ardından aynı hamama giderek virüsü kaptığı söyleniyor. 300 metre karelik merkezde paylaşılan bir yüzme havuzu, duşlar ve sauna bulunuyor. Ortamdaki sıcaklığın 25-41 santigrat derece arasında değiştiği ve nem oranının yüzde 60 olduğu belirtiliyor.
Hastane verileri, virüsü hamama ilk getiren adamın daha önce Wuhan'a yolculuk yaptığını ortyaya çıkardı. Sonraki gün ateşi çıkan adama bir hafta içinde Covid-19 tanısı koyulduğu belirtiliyor.
Bu noktada bulguların tek bir olaya dayalı olduğunu ve gözleme dayalı verileri tekrar test etmenin zor olduğunu söylemekte fayda var.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın