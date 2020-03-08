Corona Virüsü, Sinemayı da Vurmaya Başladı!

Corona Virüsü, pek çok ülkeyi ve bu ülkelerin vatandaşı olan pek çok kişiyi tehdit ediyor. Çin, Güney Kore, İran, Japonya ve İtalya gibi ülkelerde ciddi sayıda can kaybına neden olan Corona ailesine ait COVID-19 CORONAVIRUS (Söz konusu virüs için SARS'ın gelişmiş sürümü ibaresini kullanabiliriz), gerek Uzak Doğu'da, gerek bazı Avrupa ülkelerinde krize yol açtı. Covid-19 Coronavirus, H1N1'den (Domuz Gribi) daha fazla ve SARS'tan daha az ölüm riski barındırıyor. Ne var ki, Covid-19'un bulaşma riski, iki virüsten de daha yüksek. Kesin olarak doğrulamayan rakamlara göre, Çin Halk Cumhuriyeti'nde hastalığa yakalanan 80.000 vakanın, 3.000'den fazlası hayatını kaybetti. İtalya, Güney Kore, Japonya ve İran gibi ülkeler de diken üstünde. İtalya'da düzenlenecek kitap fuarları iptal edildi. İtalya'da UEFA ve Euroleague gibi devasa sportif organizasyonların iptal edilmesi de gündemde.
SARS'a göre daha kolay bulaşan virüs; bazı Avrupa ülkelerinde ve Asya'da ciddi sıkıntılara yol açtı. Her ne kadar bazı büyük elçiler aşının bulunduğunu iddia etseler dahi; insan üzerindeki denemeler zaman alacak.
Görünüşe göre, salgının vurmaya başladığı sektörlerden biri de sinema. Pek çok film, Corona salgını nedeniyle gişede beklediği başarıyı yakalayamıyor. İnsanların, sinema salonu gibi mekanlara girmek istememesinin, gişe hasılatlarını önemli ölçüde düşürdüğü rapor ediliyor.
Bazı filmler ise, salgın nedeniyle çekimlerde sorun yaşıyor. Örneğin yeni James Bond filmi No Time to Die'ın gösterim tarihi, Corona salgını nedeniye 2020 yılının sonlarına ertelendi. Mission: Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) de, Corona Virüsü ailesinin yeni ferdi nedeniyle, beklenenden daha sonra gösterime girecek. Zira Venedik'te çekilecek bazı sahnelerin çekimi; yapımcı stüdyonun, senaristlerin, yönetmenin ve Tom Cruise gibi oyuncuların talepleri karşılığında iptal edildi. Söz konusu figürler, birkaç ay boyunca filmden (Daha doğrusu İtalya'dan) uzak durma kararı aldılar.
Filmin 2020 sonu veya 2011 başında izleyicilerle buluşması bekleniyordu. Şimdiyse karşımızda, "Mutlak Karanlık" var...
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