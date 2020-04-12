Corona Virüsü, Sonunda Bize Bunu da Yaptırdı

Japonya'da bir üniversite, Corona Virüsü nedeniyle iptal etmek istemediği mezuniyet töreni için çok farklı ama Japonlara yakışacak bir çözüm buldu.

Corona Virüsü, Sonunda Bize Bunu da Yaptırdı
BBT Üniversitesi

Corona Virüsü, pek çok konuda olduğu gibi eğitim üzerinde de daha önce görülmeyen bir etki yarattı. Birleşmiş Milletler'in eğitim, bilim ve kültür kurumu UNESCO'nun tahminlerine göre 188'in üzerinde ülkede kayıtlı öğrencilerin %91,3'ü, COVID-19 sebebiyle kapanan okullarda eğitim görüyordu.

Yüksek öğrenimde de benzer bir durum söz konusu. Üstelik, pek çok üniversitede mezuniyet törenleri bile iptal edilmiş durumda. Ancak Japonya'daki bazı öğrenciler için "şovun devam ettiği" söylenebilir.

Tokyo'daki Business Breakthrough (BBT) Üniversitesi, 28 Mart tarihinde Chiyoda'da Hotel Grand Palace'ta bir mezuniyet töreni düzenledi. Diplomalarını alacak öğrencilerin fiziksel olarak mekanda olamamasından dolayı da, uzaktan kumanda edilen robotlar diplomaları mezunların adına aldı. Törenin "daha canlı" olması için de öğrenciler, robotların "yüzlerine" yerleştirilen tabletlerle görüntülü arandılar.

Junichi Saji/ BBT Üniversitesi

Mezuniyet cübbelerini giyen ve ANA Holding tarafından geliştirilen "newme" robotları, aynı zamanda, diplomaları tutmak için "ellere" sahip olarak tasarlanmışlardı. Diğer öğrenciler törene Zoom aracılığı ile "katılırken" Üniversitenin Başkanı Kenichi Omae de diplomaları robotlara takdim ederek gerçekten unutulmaz bir tören gerçekleştirildi.

Bu mezuniyet törenini planlayan BBT Üniversitesi Küresel İşletme Yönetimi Dekanı Profesör Shuga Yanaka, etkinliğin örnek olabileceğini; diğer üniversitelerin de kendi öğrencileri için benzer etkinlikler gerçekleştirebileceklerini düşündüğünü belirtiyor.

Geçtiğimiz ay da, normal şartlarda Mart sonunda bitmesi gereken dönemleri erken sonlanan bir grup Japon ilköğretim okulu mezunu, kendi törenlerini Minecraft'ta düzenlemişlerdi.

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