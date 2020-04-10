iOS 14, Uygulamaları Yüklemeden Denemenize İzin Verebilir

iOS 14'ün ilk yapılarındaki kodlarda yapılan keşifler, bazı uygulamaları yüklemeden kısmen kullanabileceğinize dair ipuçları içeriyor.
9to5Mac tarafından keşfedilen işlev, Apple içerisinde "clips" olarak anılan API'nın (uygulama programlama arayüzü) bir parçası olacak. Geliştiriciler, bu API'yı kullanarak geliştirdikleri uygulamaların etkileşimli bir parçasını iOS kullanıcılarına sunabilecekler. Bu parçaları yüklemeye gerek olmayacak. Raporun iddiasına göre uygulamayla ilişkili bir QR kodunu taramak yeterli olacak.
Apple'ın bu yeni işlevi OpenTable, Yelp, DoorDash, Sony PS4 Second Screen ve YouTube uygulamalarıyla denediği belirtiliyor. İşlevin herkese açılmasının bir garantisinin olmadığını söyleyelim.
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