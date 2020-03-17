Corona Virüsüne Karşı Bu İlaçları Kullanmayın!

Fransız Sağlık Bakanı Olivier Véran Twitter paylaşımında anti-inflatuvar ilaçların corona virüsünün sonuçlarını şiddetlendirebileceğini duyurdu.
Sağlık Bakanı bunun yerine ateşli olanların bunun asetaminofen kullanmalarını önedi.
HİBYA haber ajansının haberine göre Fransız Bakan paylaşımında "Anti-enflamatuvar ilaçlar almak enfeksiyonu şiddetlendiren bir faktör olabilir. Ateşin varsa parasetamol al ," diye önerdi.
Fransız Sağlık Bakanlığı'nca anti-enflamatuvar ilaçlar, COVID-19 ile belirli bir tehlike oluşturmazken, bunun yerine, vücudun kendi bağışıklık sisteminin tepkisini azaltma eğiliminde olduklarından, tüm bulaşıcı hastalıklar için genel bir risk faktörü olarak değerlendiriliyor.
Toulouse Üniversite Hastanesi klinik farmakoloji direktörü Jean-Louis Montastruc ta sağlık bakanlığının açıklamasına destek vererek "Antienflamatuar ilaçlar ateş veya enfeksiyondan kaynaklanan komplikasyon riskini arttırıyor," açıklamasını yaptı.
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