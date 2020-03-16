Hindistan'da Dünya Rekoru Kıran Diş Çekildi

Hindistan, Madhya Pradesh'ten 20 yaşında bir mühendislik öğrencisi, kısa bir süre önce dişçiye giderek hayatının macerasını da yaşamış oldu. Pawan Bhavsar, sürekli çene ağrısı, diş eti şişmesi ve ağzında su toplamaları şikayeti ile Khargone bölgesindeki bir diş doktoruna gitti. Yapılan muayene sonrasında Dr. Saurabh Srivastava, Pawan'ın probleminin ana kaynağı olan iki dişini çekme kararı aldı. Dişlerden biri çekilene kadar, hiçbir şey sıra dışı değildi.
Dünyanın En Uzun Dişi Çekildi
29 Şubat tarihinde çekilen yaklaşık 3,89 santimetre boyutundaki dişin, Dünya'nın en büyük dişi olarak Guinness Dünya Rekorunun sahibi olması bekleniyor. Rekorun şu andaki sahibi, 2018 yılında Dr. Max Lukas tarafından Almanya'daki bir klinikte çekilen 3,72 santimetre uzunluğundaki dişi ile Hırvatistanlı Mijo Vodopija olarak görülüyor. Karşılaştırma için belirtmek gerekirse, insanların öndeki iki dişi genellikle 2,25 santimetre uzunluğunda oluyor.
Belirtilene göre dişlerin çekilmesinden beri Pawan tamamen iyileşmiş ve şikayetleri ortadan kalmış durumda.
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