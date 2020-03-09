Corona Virüsüyle Korkutan Zararlı Can Yakmaya Başladı

Korkutarak yayılan zararlıların arasına, Corona salgınını kullanarak sizi kandırmaya çalışan bir zararlı da eklendi!

Corona Virüsüyle Korkutan Zararlı

Siber suçlular, Corona virüsü endişelerini kullanarak Trickbot olarak bilinen bir zararlıyı dağıtmaya koyuldular. Zararlı, resmi gibi görünen bir epostayla, bir Word belgesi olarak geliyor.

Epostanın Corona virüsünden yoğun olarak etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'daki eposta adreslerine gönderildiği gözleniyor. Epostalar, İtalyan vatandaşlarının gayet doğal olan sağlık endişelerini kullanmaya çalışıyor.

Eposta, "coronavirus: informazioni importanti su precauzioni" ("koronavirüs: önlemler hakkında önemli bilgiler") başlığıyla "Dr. Penelope Marchetti adlı bir kişiden geliyor gibi görünüyor. İtalyanca devam eden epostada bölgenizde bir enfeksiyon tespit edildiği, Dünya Sağlık Örgütü'nün gerekli tüm önlemleri içeren bir belge hazırladığı yazıyor. Ardından size epostada ekli olan belgeyi okumanız tavsiye ediliyor.

Ekteki Word belgesini açmanız halinde bir makro etkin hale geliyor. Normalde Office programlarına bir dizi komut vermek için kullanılan makrolar, saldırganlar tarafından zararlı program ve kod çalıştırmakta kullanılabiliyor.

Makrolar devre dışı ise düzenlemeyi etkinleştirmeniz için bir mesaj gösteriliyor ve "bu belge, Microsoft Office Word'ün önceki sürümünde oluşturuldu" uyarısı veriliyor. Kurban adımları izlerse, zararlı kod çalışıyor.

Zararlı, kredi kartı bilgisi gibi hassas bilgileri toplayabiliyor. Benzer sahtekarlıklara karşı güvende kalmak için tanımadığınız kişilerden gelen epostaları açmamanızda, bu epostalardaki ek dosyaları kesinlikle açmamanızda fayda var.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM aktüel 6 Mart 2020 kataloğunda Huawei ve LG cep telefonu sürprizi
A101 aktüel 5 Mart 2020 kataloğunda Huawei Y9 Prime 2019, Toshiba Smart Led TV satacak
Picasso'nun Jacqueline'in Portresi adlı tablosu 6,5 milyon euroya satıldı!
Corona Virüs nedeniyle Görevimiz Tehlike'nin çekimleri durduruldu
Günün En çok Okunanları
SSD'den NVMe'ye Nasıl Geçilir? 2023'e Kadar Süre Var!
Efsanevi Nintendo PlayStation Rekor Fiyata Satıldı
The Last of Us, Sonunda TV Dizisi Oluyor
Street Fighter V: Champion Edition İnceleme
Google İçin Yeni Dönem Eylül Ayında Başlıyor

 

 