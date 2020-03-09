Corona Virüsüyle Korkutan Zararlı Can Yakmaya Başladı

Siber suçlular, Corona virüsü endişelerini kullanarak Trickbot olarak bilinen bir zararlıyı dağıtmaya koyuldular. Zararlı, resmi gibi görünen bir epostayla, bir Word belgesi olarak geliyor.
Epostanın Corona virüsünden yoğun olarak etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'daki eposta adreslerine gönderildiği gözleniyor. Epostalar, İtalyan vatandaşlarının gayet doğal olan sağlık endişelerini kullanmaya çalışıyor.
Eposta, "coronavirus: informazioni importanti su precauzioni" ("koronavirüs: önlemler hakkında önemli bilgiler") başlığıyla "Dr. Penelope Marchetti adlı bir kişiden geliyor gibi görünüyor. İtalyanca devam eden epostada bölgenizde bir enfeksiyon tespit edildiği, Dünya Sağlık Örgütü'nün gerekli tüm önlemleri içeren bir belge hazırladığı yazıyor. Ardından size epostada ekli olan belgeyi okumanız tavsiye ediliyor.
Ekteki Word belgesini açmanız halinde bir makro etkin hale geliyor. Normalde Office programlarına bir dizi komut vermek için kullanılan makrolar, saldırganlar tarafından zararlı program ve kod çalıştırmakta kullanılabiliyor.
Makrolar devre dışı ise düzenlemeyi etkinleştirmeniz için bir mesaj gösteriliyor ve "bu belge, Microsoft Office Word'ün önceki sürümünde oluşturuldu" uyarısı veriliyor. Kurban adımları izlerse, zararlı kod çalışıyor.
Zararlı, kredi kartı bilgisi gibi hassas bilgileri toplayabiliyor. Benzer sahtekarlıklara karşı güvende kalmak için tanımadığınız kişilerden gelen epostaları açmamanızda, bu epostalardaki ek dosyaları kesinlikle açmamanızda fayda var.
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