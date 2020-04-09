Google rakamları ortaya koydu! Karantina kurallarına hangi ülkeler uydu?

Koronavirüs sebebi ile sosyal izolasyonda olduğumuz bu dönemde Google, insanların hareketlilik aktivitelerini gösteren bir rapor yayımladı. Karantinada kurallara en çok hangi ülkeler uydu? İşte Google'ın yayınladığı rapor...