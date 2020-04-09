Google rakamları ortaya koydu! Karantina kurallarına hangi ülkeler uydu?

Google, koronavirüs (Corona Virüs) pandemisi boyunca ülkelerde insanların hareketlerini izleyerek farklı eğilimleri belgelemeye ve bunları yayınlamaya başladı. Rapora göre ABD, salgına rağmen dışarı çıkmaya devam ederken, Hollanda uzaktan çalışmak yerine ofise gitmeyi tercih etti.
Raporda ayrıca verilen halk sağlığı sorumlularına Kovid-19 ile ilgili sosyal mesafe uygulamasına verilen tepkileri anlamalarında yardımcı olmak için hazırlandığı ve tıbbi teşhis, sonucu önceden haber verme, tedavi amacıyla kullanılmaması ve seyahat planlarında rehberlik amacıyla kullanılmaması gerektiği belirtildi. Raporda yer alan bazı diğer veriler ise şu şekilde:
SALGINA RAĞMEN DIŞARI ÇIKMAYA DEVAM EDEN ÜLKE: ABD
ABD topluluk hareketlerindeki yüzde 47'lik düşüş oranıyla alışveriş ve eğlence alanlarına görece daha çok gidiyor. Rapora göre, alışveriş ve eğlence alanlarını en az kullanan ülkeler, topluluk hareketliliğindeki yüzde 94'lük düşüş ile İspanya ve İtalya oldu. Salgın nedeniyle alışveriş ve eğlence alanlarına daha seyrek giden Türkiye'nin topluluk hareketliliği yüzde 75 düştü. Almanya'da alışveriş ve eğlence alanlarında topluluk hareketliliği yüzde 77 olarak belirlendi.
TOPLU TAŞIMADA İSPANYA TEMKİNLİ DAVRANIYOR
Rapora göre,Türkiye'nin toplu taşıma kullanımındaki hareketlilik oranı yüzde 71 iken toplu taşıma kullanımını en aza indiren ülke, topluluk hareketliliğindeki yüzde 88 gerileme ile İspanya oldu. Hareketlilik oranı yüzde 51 olarak açıklanan ABD ise pandemi günlerinde toplu taşımayı en yoğun kullanan ülkeler arasında yer alıyor. Birleşik Krallık'ta ise yüzde 75.
PARKLARDAKİ HAREKETLİLİK İTALYA'DA YÜZDE 90'NA DÜŞTÜ
Bahar aylarının gelmesi ve havaların ısınması ile parklar çok cazip görünse de koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre daha uzak durmak gerekiyor. Rapora göre bu konuya en çok uyan ülke, salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya oldu. Park alanlarındaki hareketliliği yüzde 90 oranında düşen İtalya'yı yüzde 89 ile İspanya ve yüzde 82 ile Fransa izliyor. Almanya'da ise parklarda bu oran yüzde 49, Hollanda'da ise yüzde 30 olarak belirlendi.
EVDEN ÇALIŞMAK YERİNE OFİSE GİDEN ÜLKE: HOLLANDA
Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ülke evden çalışma sistemine geçti. İş yerlerindeki hareketlilik oranlarının da yer aldığı rapora göre, İspanya'nın işe gitme oranı yüzde 64 düşerken, Türkiye'nin iş yerlerindeki hareketliliği yüzde 45 azaldı. Hollanda ise yüzde 35'lik hareketlilik oranıyla en fazla işe giden ülke oldu.
MARKET VE ECZANEYE EN AZ GİDEN ÜLKE: İTALYA
Sosyal izolasyon ve karantina durumlarında dışarı çıkmak çok doğru olmasa da eczane ve markete gitmek gerekebiliyor.Bu konuda en tedbirli davranan ülke ise market ve eczane kullanımını yüzde 85 düşüren İtalya. Türkiye'nin market ve eczane kullanımında ise yüzde 39 azalma olduğu görülüyor. ABD'de market ve eczanelerde topluluk hareketliliği yüzde 22 gerilerken, Hollanda'da market ve eczane alanlarında hareketlilik yüzde 29 azaldı.
Rapora göre; 16 Şubat-29 Mart'ta marketler, gıda depoları, çiftçi pazarları, özel gıda mağazaları, ilaç depoları gibi market ve eczane alanında ise topluluk hareketliliği yüzde 39 azalırken, yine aynı zaman diliminde milli parklar, halk plajları, marinalar, köpek parkları, plazalar ve halk bahçeleri gibi parklar da ise topluluk hareketliliği yüzde 58 azaldı.
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