İzlanda'dan şaşırtan iddia: Corona Virüs'ün 40 mutasyonu var! Ayrıntılar...

İzlandalı bilim insanları yaptıkları bir araştırma ile İzlanda'da Corona Virüs'ün 40 mutasyonu olduğunu iddia ettiler. Araştırmada bir ada ülkesi olan İzlanda'ya Corona Virüs'ün nereden geldiğinin izini süren araştırmacılar, üç ülkenin izine rastladı. Araştırmadaki en ilginç iddia ise, test edilen 7 kişinin İngiltere'deki aynı futbol maçına gitmesi. İşte ayrıntılar...