İzlanda'dan şaşırtan iddia: Corona Virüs'ün 40 mutasyonu var! Ayrıntılar...

İzlandalı bilim insanları yaptıkları bir araştırma ile İzlanda'da Corona Virüs'ün 40 mutasyonu olduğunu iddia ettiler. Araştırmada bir ada ülkesi olan İzlanda'ya Corona Virüs'ün nereden geldiğinin izini süren araştırmacılar, üç ülkenin izine rastladı. Araştırmadaki en ilginç iddia ise, test edilen 7 kişinin İngiltere'deki aynı futbol maçına gitmesi. İşte ayrıntılar...

İzlanda'dan şaşırtan iddia: Corona Virüs'ün 40 mutasyonu var! Ayrıntılar...

Dünyaya yayılan Corona Virüs salgınıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Dört bir yandan Corona Virüs'e karşı tedavi sağlayacak ilaç araştırmaları devam ederken, bilim insanları ayrıca Corona Virüs'ün kaynağını bulmak için de uğraş veriyor. İzlanda'da yapıldığı iddia edilen araştırmadan ilginç veriler paylaşıldı. Bir ada ülkesi olan İzlanda'ya Corona Virüs'ün nasıl girdiğinin izini süren araştırmacılar, ülkede Corona Virüs'ün 40 mutasyonu olduğunu keşfettiklerini iddia etti. 

İzlanda'da yapılan bir araştırma Corona Virüs'ün 40 farklı mutasyonu olduğunu iddia ediyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre, İzlanda'daki bilim insanları, dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs'ün kaynağına dair bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre, Corona Virüs'ün 40'tan fazla mutasyonu var.

Mutasyon, şimdiye dek yaklaşık 600 Corona Virüs vakası açıklanan İzlanda'daki hastaların takibi ile keşfedildi.

Araştırmacılar genetik dizileme kullanarak virüsün kaç mutasyon yaşadığını buldu. Bu bulgular, virüsün dünya üzerindeki kaynağını bulmak için bir harita işlevi görüyor. İzlandalı bilim insanları, bu bulgular aracılığıyla Corona Virüs'ü üç Avrupa ülkesine kadar izlediler. Bunlar Corona Virüs'ün yeni merkez üssü İtalya, Avusturya ve İngiltere.

Bilim insanları elde ettikleri verilere göre, enfekte olmuş 7 kişinin İngiltere'de hangisi olduğu açıklanmayan futbol maçına gittiğini iddia ediyor.

İzlanda'da şu ana kadar bir Corona Virüs kaynaklı ölüm bildirildi. Devlet sağlık yetkilileri, DeCode adlı genetik şirketi ile birlikte bir çalışma yürüterek 9768 kişiyi Corona Virüs testine soktu. Araştırma grubuna katılanlar arasında Corona Virüs teşhisi konmuş, Corona Virüs semptomları taşıyan veya Corona Virüs için yüksek risk grubundaki kişiler yer alıyordu. Herhangi bir semptomu olmayan 5 bin gönüllünün 48'nin Corona Virüs testi pozitif çıktı.

Yapılan araştırma ile İzlanda'ya özgü 40 Corona Virüs mutasyonu keşfedildi. Araştırma katılan kişilerden birinin hem mutasyon öncesi hem de mutasyon sonrası virüslere sahip olduğu keşfedildi. Sonrasında ise toplam 365 bin nüfusu olan İzlanda'ya virüsün nasıl girdiği takip edilmeye başlandı.

DeCode Genetics'in direktörü Kári Stefánsson, virüslerin bazılarının Avusturya'dan geldiğini iddia ediyor. Ayrıca İtalya'da enfekte olan kişileden gelen bir başka tür daha var.

Ayrıca iddialar arasında en çarpıcı olan ise, İngiltere'de enfekte olan kişilerde rastlanan üçüncü bir Corona Virüs türüne rastlanmış olması. Kári Stefánsson, 7 kişinin İngiltere'deki aynı futbol maçına katıldıkları bilgisine sahip olduklarını iddia ediyor.

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