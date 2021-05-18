Corsair'den "Aşırı Hızlı DDR5 Bellekler" Geliyor

Corsair, halihazırda seri üretime giren ve 2021'in 3. çeyreğinde piyasaya çıkması beklenen DDR5 sistem bellek modüllerinin şimdiye kadar görülmüş en yüksek bellek performansına sahip olacağını açıkladı. DDR5 RAM, mevcut DDR4 modüllerinden bir sonraki adım olarak değerlendiriliyor ve Intel'in bu yılın sonlarında piyasaya süreceği yeni nesil Alder Lake işlemcileri tarafından desteklenmesi bekleniyor.
Corsair DDR5 modüllerinin sadece DDR4'ten daha hızlı olmadığını, aynı zamanda tek çubukta 128 GB'a kadar RAM desteklediği için daha yüksek verimlilik ve daha büyük kapasite sunulacağını da söylüyor. Doğal olarak piyasaya sürülecek ilk ürünler aşırı pahalı olacak.
DDR5'in ne kadar daha hızlı olacağına gelince, Corsair, yeni nesil RAM'in bant genişliğini DDR5-6400 modüllerinde 51 GB/sn'ye kadar çıkaracağını söylüyor. Bu rakam, 26 GB/sn'de çalışan DDR4-3200'e kıyasla çok daha yüksek performans vaat ediyor.
Yeni DDR5 bellek modülleri ne zaman gelecek?
Corsair bize kesin bir tarih vermiyor, ancak "yakında" olacağını söylüyor. Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi, DDR5 RAM'in üçüncü çeyrekte piyasaya çıkması bekleniyor. Corsair'in, Intel'in Alder Lake masaüstü CPU'larının piyasaya çıkmasıyla birlikte pazara açılacağını düşünüyoruz.
AMD'nin Zen 4 tabanlı işlemcilerle DDR5'i desteklemesi bekleniyor, ancak bunların önümüzdeki yıla kadar piyasaya sürülmesi planlanmıyor (en son dedikodulara göre, çıkış tarihi 2022'nin sonlarına kadar ertelendi).
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