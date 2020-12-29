Solar Orbiter Aracı, Yakıcı Gezegen Venüs'ün Yanından İlk Geçişini Yaptı

ESA-NASA Solar Orbiter araştırma aracı Güneş'e doğru giderken boş durmuyor. Space.com tarafından belirtildiği üzere uzay aracı, Venüs'ün yanından ilk geçişini tamamladı ve bu yakıcı gezegen hakkında yeni bilgiler toplamış olma ihtimali bulunuyor. Ne yazık ki teleskoplar ana göreve odaklandığı için yeni fotoğraflar görmeyeceğiz ancak Solar Orbiter, Venüs'ün Güneş rüzgarları ile etkileşimi konusunda bilgi sunabilecek olan manyetometre, parçacık, plazma ve radyo verilerini toplamış durumda.
Bilim insanlarının bu sonuçları analiz etmelerinin ve yeni bir buluş olup olmadığını görmelerinin birkaç gün alacağı tahmin ediliyor. Ancak büyük bir sürpriz beklememekte fayda var çünkü bu araç Venüs'e yönelmiş değil ve 7.500 kilometrelik mesafe sebebiyle toplanabilen veriler oldukça sınırlı.
Yine de bunun önemli bir adım olduğunu söylemek gerekiyor. Bu geçiş, Solar Orbiter'ın gezegenin yanından ilk geçişiydi ve yedi yıllık görevi sırasında veri toplamak için sahip olacağı pek çok fırsatın sadece ilkiydi.
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