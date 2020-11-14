COVID-19 Aşısı Çalışmaları Devam Ederken, COVID-19 Spreyi Sürprizi Geldi

COVID-19 sonrasında, normale yakın bir hayata dönmek için umutların büyük bir kısmı aşıları içeriyor. Ama bu enjeksiyonların da sınırlarının olabileceğini unutmamak gerekiyor. Testlerin ve onayların gerektirdiği süreyle beraber üretim sıkıntıları da ihtimaller dahilinde. Ayrıca düşük gelirli ve kırsal bölgelerde dağıtımın kolay olmayacağı rahatlıkla söylenebilir.
Bu yüzden, bilimin daha erişilebilir bir alternatif sunması önemli ve bu mümkün gözüküyor. Kolombiya Üniversitesi araştırmacıları, gelinciklerde ve 3D insan ciğeri modellerinde COVID-19 enfeksiyonunu başarılı bir şekilde engelleyen bir burun spreyi geliştirdiklerini duyurdular.
Lipopeptit (bir lipit ve peptit birleşimi), Koronavirüs'ün hedef hücrenin zarıyla buluşmasını, kilit bir proteinin gerekli şekli almasını engelleyerek önlüyor. Bunun anında çalışmaya başlaması ve en az 24 saat varlığını etkisini koruması bekleniyor. Ayrıca ucuz, uzun bir süre dayanıyor ve soğutulmaya ihtiyaç duymuyor.
Bu tür bir spreyin kamuya ulaşması için halen aşması gereken pek çok engel bulunuyor. Öncelikle insanlı klinik denemelerin yapılması lazım ve bu denemelerin başarılı olması durumunda, yeterli erişimi sağlamak için büyük ölçekli üretime başlanması gerekecek. Kolombiya'nın söylediğine göre bilim insanları daha ileri testler için "hızlı bir şekilde ilerlemeyi" planlıyorlar.
Bu adım ile beraber toplu COVID-19 aşılarının zor olacağı pek çok bölgeye koruma sağlanması mümkün olacaktır. Ayrıca aşıların mevcut olduğu yerlerde bile bir "tamamlayıcı" olarak kullanılması mümkün. Pek çok kişi aşı olabilmesine rağmen çeşitli sorunlar veya durumlardan kaynaklı aşı olmayan kişiler mutlaka olacak ve bu kişiler için sprey, günlük korumalarını sağlayacak kilit etken olabilir. Bu da virüsün yayılmasını sınırlandırarak salgının sonunun daha hızlı gelmesini sağlayabilir.
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