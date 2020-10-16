COVID-19 Aşısı ile İlgili Yanlış Bilgilerle Savaşa YouTube da Katıldı

YouTube, platform üzerinde COVID-19 aşıları hakkında yanlış bilgiler yaymaya çalışan videolara karşı saldırıya geçti. Hizmet, Dünya Sağlık Örgütü ve yerel sağlık kurumları gibi sağlık yetkilileri tarafından yapılan aşı bilgilerine karşı olan videoları yasakladığını duyurdu.
Yasak, COVID-19 aşısının birilerini öldüreceğini veya insanları kısır bırakacağını iddia eden videoları da içeriyor. Ayrıca YouTube, aşı olan kişilere mikroçip takılacağını söyleyen videoları da kaldırıyor. Ancak video paylaşımı sitesi, bu aşılar hakkında genel olarak tartışan içerikleri engellemeyecek.
YouTube, Nisan ayında da COVID-19'u 5G'ye bağlayan videolara karşı önlemler almıştı. İlginç bir şekilde YouTube'un bu yeni kararı, Facebook'un geçen gün aldığı bir kararla aşıya karşı reklamları yasaklamasının hemen arkasından geliyor.
YouTube önümüzdeki birkaç hafta içerisinde, platformdaki yetkili aşı bilgilerine daha fazla önem verecek ek adımlar atacak. Video paylaşımı devi bu yıl Şubat ayından beri salgın hakkında yanlış bilgi içeren 200.000'den fazla videoyu kaldırdı. Hem sosyal medya hem de video paylaşım sitelerinde yanlış bilgilerin giderek daha çok yayılması ile beraber, YouTube'un son kararının bu yanlış bilgi salgını karşısında nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu.
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