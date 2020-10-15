Dexter hayranları için güzel haber! Geri dönüyor... İşte Dexter incelemesi

Showtime, sevilen seri katil drama dizisi Dexter'ın gelecek sene ekranlara geri göneceğini açıkladı. Michael C. Hall'un başrolünde yer aldığı Dexter hayal kırıklığı yaratan bir finalle bitmişti. Gözler yeni bölümleri çekilecek olan Dexter'a çevrildi....

Dexter hayranları için güzel haber! Geri dönüyor... İşte Dexter incelemesi

2006–2013 yılları arasında yayınlanan fenomen seri katil dizisi Dexter, 7 yıllık bir aranın ardından yeni sezonuyla ekrana dönüyor. Üstelik dizinin karizmatik Dexter'ı Michael C. Hall da yeniden başrolde yer alacak. Peki Dexter yeni bölümler ne zaman yayınlanacak? 

DEXTER NE ZAMAN İZLEYİCİ İLE BULUŞACAK?

Showtime, dizinin yapımına 2021'in başında başlanacağını ve 2021'in sonbaharında izleyici izle buluşmasını planladıklarını söyledi. Dexter'ın 10 bölümlük bir sezonla yeniden ekranda olacağı duyuruldu.

Showtime yöneticisi Gary Levine, basına yaptığı açıklamada "Dexter, hem milyonlarca hayrana sahip hem de Showtime için çok özel bir dizi" dedi. "Bu benzersiz karakteri, orijinal diziye layık olan bir yaklaşım bulabilirsek tekrar ziyaret ederdik" diyen Levine, "Clyde Philips ve Michael C. Hall'un da dizide yer aldığını bildirmekten mutluluk duruyorum ve yeni sezonu çekip yayınlamak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Dizi, birçok Emmy adaylığı da dahil olmak üzere, çalışması sırasında büyük beğeni toplamıştı.

DEXTER'IN KONUSU NEYDİ?

Dexter, bir Amerikan drama dizisi. Dizideki baş karakter Dexter Morgan, Miami Metro Polis Departmanı'nda çalışmaktadır. Kendisi bir kan sıçrama analizcisi olarak görev yapmaktadır. Ancak Dexter Morgan'ın bilinmeyen gizli bir yaşamı daha vardır. Kimsenin bilmediği bu gizli hayatında bir seri katil olarak yaşamaktadır. Bu esrarengiz hikaye, Darkly Dreaming Dexter adlı romandan uyarlanmıştır. Darkly Dreaming Dexter romanı, Jeff Lindsay'ın Dexter romanlarının ilkidir. Ancak dizinin ilerleyen dönemlerdeki sezonları, tamamen romandan bağımsız bir şekilde hazırlanmıştır. Dizinin ilk bölümünü yazan James Manos uyarlamalarla ilgilenmiştir.

DEXTER OYUNCULARI KİMLER?

Dexter Morgan – Michael C. Hall: Kan analistçisi olarka çalışan Dexter Morgan, kimsenin bilmediği gizli hayatında bir seri katil olarak hayatını devam ettirmektedir. Henüz 3 yaşında küçücük bir çocuk iken, annesinin ölümüne tanıklık etmiştir. Harry adında bir polis memuru Dexter'ı evlat edinerek kurtarır. Dexter'ın Brian adında kendisinden büyük bir kardeşi vardır. Dizinin 1. Sezonunda Dexter, Brian'ı öldürür. Bu öldürme sahnesi, final bölümünde yer alır. Onu tanıyanlar ona kısaca Dex derler.

Harry Morgan – James Remar: Dizide polis olarak bir karakteri canlandırmaktadır. Küçük yaşta annesini kaybederek öksüz kalan Dexter'ı bir çöp konteynırının içinde bulur ve onu evlat edinerek yanına alır. Zamanla çocuğun içindeki öldürme hissini fark eder ve onu zeki bir seri katil olarak büyütmeye başlar.

Debra Morgan – Jennifer Carpenter: Onu tanıyanlar ona kısaca Deb der. Dexter Morgan'ın kız kardeşidir. Ağzı çok küfürlüdür. Debra da kardeşi Dexter gibi cinayet masasında görev yapmaktadır. Dizinin 1. Sezonunda Dexter Morgan'ın ağabeyi olan Brian tarafından kendine karşı cinayet girişiminde bulunulmuştur. Debra, Dexter'a onu sevdiğini söylemiştir. Ancak Dexter, Debra'nın sevgisini karşılıksız bırakmıştır.

Rita Bennett – Julia Benz: Dizinin ilk sezonlarında Rita Bennett, Dexter Morgan'ın sevgilisi rolündedir. Daha sonra ilerleyen bölümlerde Dexter Morgan'ın eşi olmuştur. Paul, onun eski kocasıdır. Paul'den ve Dexter'dan çocukları olmuştur. İlk evliliğini 16 yaşında yapmıştır.

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