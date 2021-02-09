COVID-19 Aşısı Yaptıranlar İçin Önemli Bir Uyarı Geldi

Yetkililer, COVID-19 aşısı yaptıranların aşı kartı fotoğraflarını sosyal medyada yayınlamaması konusunda uyardı.

  • Ercan Uğurlu
Aşı Kartınızın Sosyal Medyada Yayınlamayın!

Yaklaşık 1.5 yıldır hayatı adeta zindan eden COVID-19 için sona gelindiği umulurken, tüm dünyada aşılama son sürat sürüyor. Ülkemizde de COVID-19 aşıları yapılmaya devam ederken, buna karşın yeni vakalar da gelmeye devam ediyor.

Hastalığın başlangıcından bugüne kadar ülkemizde 2 milyon 500 binin üzerinde vaka tespit edilirken, 2 milyon 440 binin üzerinde de iyileşen rapor edildi. Artık tüm umutlar aşılamaya bağlı. Aşılama yoluyla artık COVID-19'un tamamen silineceği umuluyor.

Tabii ki her zaman olduğu gibi, aşılama konusunda da dolandırıcılara dikkat etmek şart. Yetkililer, aşı yaptıranlar için önemli bir uyarıda bulunuyor.

ABD Fedaral Ticaret Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, aşı yaptıranlar aşı kartının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmamalı. Bunun nedeni ise, kimlik bilgilerinin ortaya çıkması.

Aşı kartları üzerinde yer alan kimlik bilgilerinin siber suçlulular tarafından kullanılabileceğini söyleyen yetkililer, bunun yerine illa aşı olduğunu sosyal medyadan paylaşmak isteyenlere ilginç bir öneri geldi: "Aşı özçekimi yapın!"

Evet, ABD Fedaral Ticaret Komisyonu, aşı kartı fotoğrafını çekip sosyal medyadan paylaşmak yerine, aşı özçekimi yapmanın, kişilerin kimlik bilgilerini gizlemek adına doğru bir hareket olacağına inanıyor.

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COVID-19 Aşısı Yaptıranlar İçin Önemli Bir Uyarı Geldi

 

 