Yasaklı Sosyal Ağ Parler'ın, Trump'a İlginç Bir Teklif Yaptığı Ortaya Çıktı

Buzzfeed News'in bildirdiğine göre sosyal ağ Parler, ABD başkanlık seçimleri öncesinde Donald Trump organizasyonuna, sadece kendi sosyal ağları üzerinde yorumlarını yayınlamayı teklif etti. Eğer anlaşma sağlansaydı, Parler'ın yüzde 40'lık hissesi Trump Organization'a devredilecekti. Görüşmeler geçtiğimiz yaz mevsiminde başladı ama sonuçlanmadı.
Buzzfeed'in söylediğine göre Trump'ın kampanya üyeleri Haziran 2020'de Parler'in yöneticileri ile görüştü ancak Beyaz Saray yasal danışmanları görüşmeleri durdurdu. Görüşmeler tekrar başladığında Parler, Trump'ın diğer sosyal ağlara yayın yapmadan dört saat önce Parler'de yayın yapmasını önerdi. Buzzfeed'in belirttiğine göre Trump bu görüşmelerin bir parçası değildi ve herhangi bir anlaşmaya varılmadı.
Parler; Apple ve Google tarafından içerik yönetimi sebebiyle Ocak ayında mağazalarından çıkartılmasından beri etkin olarak kapalıydı. Daha sonra Amazon'un hizmet için host sağlamayı bırakması ile beraber de tamamen offline konuma geçti. Parler yöneticisi John Matze de bu hafta kovulmuştu.
Parler, aralarında Twitter ve Facebook'tan yasaklananların da bulunduğu sağ görüşlü gruplar için bir aktivite merkezi haline gelmişti. Offline olmasından önce Parler kendisini "tarafsız sosyal medya" olarak tanımlıyordu.
Trump'ın başkanlığı sırasında sosyal medya her zamankinden daha da fazla gündeme geldi. Trump, Facebook ve Twitter üzerinde milyonlarca takipçiye sahipti ve bu hizmetleri kullanarak düşüncelerini, resmi duyuruları ve herhangi bir kanıta dayanmayan iddiaları yayınlamak için (örneğin seçimin kendisinden çalındığı) kullanıyordu. Trump destekçilerinin Capitol'e girdiği 6 Ocak tarihindeki ayaklanmanın ardından Facebook Trump'ın hesabını süresiz olarak engellerken, Twitter da hesabı kalıcı olarak yasakladı.
Parler ve Trump Organization, bu iddia ile ilgili bir yorum yapmış değil.
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