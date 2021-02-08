Yasaklı Sosyal Ağ Parler'ın, Trump'a İlginç Bir Teklif Yaptığı Ortaya Çıktı

Google Play Store ve Apple App Store uygulama mağazalarından kaldırılmış olan Parler sosyal ağının, başkan olduğu dönemde Trump'a şaşırtıcı bir teklif yaptığı ortaya çıktı.