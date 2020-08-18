Covid-19 Belirtilerini Biliyoruz. Peki Ama Hangi Sırayla Ortaya Çıkıyorlar?

Koronavirüs'e yakalananların hastalık belirtilerini artık ezbere biliyoruz. Peki ama bu belirtilerin hangi muhtemel sırayla ortaya çıktığını biliyor muyuz? Bu araştırma, cevabı veriyor.

Covid-19 Belirtileri Hangi Sırayla Ortaya Çıkıyor?

Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC) araştırmacıları, Covid-19 hastalığını taşıyanların gösterdikleri belirtilerin "sıralamasını" belirledi.

55.924 hastanın verileri üzerinde yapılan araştırmaya göre Covid-19 hastaları, sırasıyla muhtemelen ateş, öksürük, bulantı / kusma ve ishal belirtilerini gösteriyor. En düşük ihtimalli yol ise ishal ve bulantı / kusma ile başlıyor, ardından öksürük ve ateş geliyor. Grip sezonu yaklaştığından Covid-19'u ayırt etmek zor olabilir. Bunun için bir karşılaştırma yapan araştırmacılar, gribin genellikle öksürük ile başladığını, Covid-19'un ise ateşle başladığını gördü.

Sonuçların isabetli olduğunu düşünen takım, belirtilerin sırasının hekimler tarafından not edilmesi halinde daha da isabetli sonuçlar sağlanacağını söyledi.

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