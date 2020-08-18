Covid-19 Belirtilerini Biliyoruz. Peki Ama Hangi Sırayla Ortaya Çıkıyorlar?

Koronavirüs'e yakalananların hastalık belirtilerini artık ezbere biliyoruz. Peki ama bu belirtilerin hangi muhtemel sırayla ortaya çıktığını biliyor muyuz? Bu araştırma, cevabı veriyor.