Covid-19 Belirtilerini Biliyoruz. Peki Ama Hangi Sırayla Ortaya Çıkıyorlar?

Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC) araştırmacıları, Covid-19 hastalığını taşıyanların gösterdikleri belirtilerin "sıralamasını" belirledi.
55.924 hastanın verileri üzerinde yapılan araştırmaya göre Covid-19 hastaları, sırasıyla muhtemelen ateş, öksürük, bulantı / kusma ve ishal belirtilerini gösteriyor. En düşük ihtimalli yol ise ishal ve bulantı / kusma ile başlıyor, ardından öksürük ve ateş geliyor. Grip sezonu yaklaştığından Covid-19'u ayırt etmek zor olabilir. Bunun için bir karşılaştırma yapan araştırmacılar, gribin genellikle öksürük ile başladığını, Covid-19'un ise ateşle başladığını gördü.
Sonuçların isabetli olduğunu düşünen takım, belirtilerin sırasının hekimler tarafından not edilmesi halinde daha da isabetli sonuçlar sağlanacağını söyledi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın