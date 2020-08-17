SAS ile TBV Kurumsal Sponsorluk Anlaşmasını Yeniledi

Gelişmiş analitik ve yapay zekada dünya lideri olan SAS ile Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) geçtiğimiz yıl imza attıkları kurumsal sponsorluk anlaşmasını bu yıl da güncelleyerek imzaladılar.