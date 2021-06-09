COVID-19, İnsanların Başına Bela Olan Diğer Bir Virüsü Öldürmüş Olabilir

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve daha çok el yıkamanın insan popülasyonunda birkaç grip türünü ortadan kaldırmış olabileceğine dair bazı spekülasyonlar bulunuyor. Şimdilik, iki grip türünün neslinin tükendiği söyleniyor. Daha önce de COVID-19 pandemisinin grip vakalarında keskin bir düşüşe neden olduğu öne sürülmüştü.
Erken tahminler, 2020-2021 grip sezonunun pratikte var olmadığını, diğer birçok yaygın bulaşıcı enfeksiyonun da önemli ölçüde azaldığını gösterdi. STAT raporlarına göre, bazı grip virüslerinin geçtiğimiz yıl hiçbir araştırmacı tarafından yakalanmadığı ortaya çıktı ve bu da insan popülasyonlarında neslinin tükenebileceğini gösteriyor.
STAT'a göre, H3N2 dallarından biri olan ve B/Yamagata olarak bilinen bir influenza B virüsü soyu, Mart 2020'den bu yana grip virüsünün evrimini takip etmek için kullanılan hiçbir uluslararası veri tabanında görülmedi. Bunun nedenlerinden biri sistemlerin COVID-19 testleri yükü ile ezildiğinden dolayı grip üzerinde çalışmaması olabilir, veya COVID-19'un yayılmasını önlemeye yönelik daha geniş çabalarımız sayesinde virüs insanlardan tamamen yok edilmiş olabilir.
Seattle'daki Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi'nde bilgisayarlı biyolog olan Trevor Bedford, H3N2 hakkında konuşurken, "Bence büyük ihtimalle nesli tükendi. Yine de Dünya'nın çok büyük bir yer olduğunu unutmayalım" dedi.
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