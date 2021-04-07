COVID-19'un Neden Olduğu Belirsizlik Ortamı Microsoft'a Yeni Karar Aldırttı

Microsoft, COVID-19 salgınının potansiyel olarak yavaşlamasıyla beraber ofislerini tekrar açmayı planlayan şirketlerden biriydi. Ama şimdi, bu planını erteleyen teknoloji firmalarının arasına katılıyor. Business Insider'ın haberine göre Microsoft, tam tekrar açılışını Temmuz'dan en azından 7 Eylül'e erteledi. Bir sözcünün söylediğine göre bu karar "sağlık ve veri uzmanları ile devam eden danışmanlığa" cevap olarak alındı.
Çalışanlara gönderilen bir e-postada yönetici VP Kurt DelBene, bu gecikmenin çalışanların yaz için planlarına "ek esneklik" sağladığını söyleyerek, eğer alanlarındaki durum geri dönüş için yüksek risk oluşturuyorsa yerel ofis yöneticilerinin da daha fazla erteleme yapma özgürlükleri olduğunu belirtti.
Teknoloji devi şu anda, ofiste sınırlı sayıda çalışanın bulunduğu "hafif açık" aşamada yer alıyor. Küresel Microsoft çalışanlarının yaklaşık yüzde yirmisi Mart itibariyle ofise dönmüş durumda.
Bu gecikme, salgını çevreleyen belirsizliği vurguluyor. Aşılama hızlı bir şekilde devam ediyor ve insanların ofiste çalışması daha güvenli hale geliyor olsa da, insanların Temmuza kadar yeterince güvenli bir ortama sahip olup olamayacağı belli değil. Ayrıca daha hızlı yayılan virüs türevlerinin ortaya çıkması ile beraber belirsizlik de büyüyor. Şu anda Microsoft, çoğu kişinin haftanın yarısına kadar evden çalışmasına izin vereceğini söylemiş durumda. Tekrar açılma konusunda geçmişe göre çok daha az baskı olduğu ise kesin.
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