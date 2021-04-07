COVID-19'un Neden Olduğu Belirsizlik Ortamı Microsoft'a Yeni Karar Aldırttı

COVID-19 salgınının neden olduğu belirsizlik sonrasında, teknoloji devleri yeni kararlar alıyor. Microsoft da bu devlerden biri...

  • Levent Öztürk
Microsoft ofise dönüşü erteleme kararı aldı
Getty Images aracılığıyla Xinhua/Qin Lang

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