COVID-19'un Neden Olduğu Belirsizlik Ortamı Microsoft'a Yeni Karar Aldırttı

COVID-19 salgınının neden olduğu belirsizlik sonrasında, teknoloji devleri yeni kararlar alıyor. Microsoft da bu devlerden biri...

07 Nisan 2021 00:02

Levent Öztürk