COVID-19 Riskini Hesaplayan Online Uygulama... Hemen Deneyin!

İç mekan havasız alanlar, COVID-19'un yayılması için başlıca yerler olabilir, ancak risk çok sayıda faktöre bağlı olarak değişiyor. İnsanların bu riski ölçmelerine yardımcı olmak için, bilim insanları, birkaç anahtar bilgiyi verip COVID-19 riskinizi hesaplatmaya olanak tanıyan ücretsiz bir çevrimiçi araç geliştirdiler.
Örneğin, bir restorana gitme riskine bakmak istediğinizi varsayalım. Hesaplayıcı, bir kişinin enfeksiyon riskini tahmin etmek için oda büyüklüğü, havalandırma, kişi sayısı ve diğer parametrelerle ilgili ayrıntıları girmenize olanak tanıyor.
Airborne.Cam adresinden ulaşabileceğiniz yeni uygulama, Cambridge Üniversitesi ve Imperial College London'dan araştırmacılar tarafından Proceedings of the Royal Society A dergisinde yayınlanan ve COVID-19'dan sorumlu virüs olan SARS-CoV-2'nin nasıl olduğunu anlamak için matematiksel modeller kullanan çalışmalardan faydalanılarak geliştirildi.
Yapılan açıklamada, Cambridge Mühendislik Bölümü'nden Savvas Gkantonas, "Araç, insanların daha iyi seçimler yapmak için akışkanlar mekaniğini kullanmalarına ve hem kendileri hem de başkaları için riski baskılamak için günlük faaliyetlerini ve çevrelerini uyarlamalarına yardımcı olabilir" diyor.
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