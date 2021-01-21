COVID-19'a "Yakalanan" Dondurma: Dondurmada Koronavirüs Çıktı

Yediklerimizden Koronavirüs bulaşıyor mu sorusu halen gündemdekini yerine korurken, COVID-19 testi pozitif çıkan dondurma, kafaları daha da karıştırdı.