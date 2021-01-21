COVID-19'a "Yakalanan" Dondurma: Dondurmada Koronavirüs Çıktı

"Çin'de yapılan bir testte dondurma, Koronavirüsü testinde pozitif çıktı" iddiası ile ortaya çıkan bir grup haber başlığı, sosyal medyada yayılmaya başladı. Ama aslında bu duyduğunuz, o kadar da korkutucu bir durum değil. Neyse ki bu haberin anlamı tüm dondurmaların enfeksiyona sebep olduğundan ziyade, yiyecek tedarik zincirlerinin virüsü taşıyabileceği. Endişelenmek için henüz yeterli sebep bulunmuyor. Yiyecek aracılığıyla COVID-19'a yakalanma riski halen oldukça düşük.
Xinhua Çin devlet medyasının söylediğine göre Kuzey Çin'deki yetkililer, üç dondurma örneğine SARS-CoV-2 virüsünün bulaştığını buldu. Dondurma, Çin'in kuzey doğusundaki büyük bir liman şehri olan Tianjin'de yer alan Tianjin Daquiaodao Food Co. Ltd tarafından üretilmişti. Bulaşmanın kaynağını bulma araştırması sırasında, dondurmanın Yeni Zelanda'dan ithal edilen süt tozu ve Ukrayna'dan ithal edilen peynir altı suyu gibi ülke dışından getirilen malzemeler kullandığı fark edildi. Yiyecek firmasının 1.662 çalışanının tamamı karantinaya alınarak COVID-19 testleri yapıldı. 700 kişinin sonucu negatif olarak dönmüşken 962 kişinin sonuçları ise halen bekleniyor.
Henüz araştırma hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor ancak görünene göre dondurmaya veya malzemelerinin bir kısmına, tedarik zinciri içerisinde bir noktada COVID-19 olan birinden virüs bulaşmış gibi gözüküyor. Virüsün yiyecek içerisine yerleşmesi öksürük veya hapşırık ve hatta sadece yakınlarda nefes alma ile gerçekleşmiş olabilir. Dondurmanın ısıtılmıyor veya pişirilmiyor olmasından dolayı da virüs etkisiz hale gelmedi.
Environmental Chemistry Letters dergisinde yayımlanan bir araştırma, COVID-19'un yiyeceklerden bulaşıp bulaşamayacağını incelemiş ve bu bulaşmanın mümkün olduğunu ancak salgın sırasında büyük oranda göz ardı edildiğini belirtmişti.
Araştırmanın bulduğuna göre virüs, donmuş ortamlarda haftalarca hayatta kalabiliyor ve hatta dondurulmuş yiyeceklerin tedarik zincirinin sürekli düşük sıcaklıktaki ortamının "SARS-CoV-2'nin hayatta kalmasını ciddi ölçüde uzattığını" belirtilmişti. Ayrıca dünya genelindeki yetkililer tarafından dondurulmuş yiyecekler, depolama ortamları ve paketlerinde SARS-CoV-2'nin bulunduğu en az dokuz durumu belgelemekteydi. Ancak yiyecekler aracılığıyla kaç kişiye virüsün bulaştığı araştırılmamıştı.
Kısacası yiyeceklerin virüsü taşımaları ve pişirilmeden yenen yiyecekler vasıtasıyla insanların hastalığa yakalanması mümkün. Ancak genel anlamda tüm bulaşma yollarına bakıldığında, bu risk göreceli olarak oldukça düşük gözüküyor.
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