COVID-19 Testinin, Bazı Özel Durumlarda Tehlikeli Olabileceği Ortaya Çıktı

Testler, COVID-19 salgını sırasında kritik öneme sahip bir araç haline geldi. Ne yazık ki numune almak için burun içerisinde, en arkaya kadar erişilmesi gerekiyor ve bu durum rahatsız edici olabiliyor. Bu rahatsızlık hissine rağmen test büyük bir çoğunluk için oldukça güvenli.
Ancak Otolaryngology-Head and Neck Surgery dergisinde kısa bir süre önce yayımlanan bir vaka araştırması, COVID-19 sıyırma testi sırasında burnundan beyin-omurilik sıvısının (csf) akmasına sebep olan bir deneyimi anlatıyor.
Tabii ki bu noktada, araştırmada bahsi geçen 40'lı yaşlardaki kadının bu soruna sebep olan nadir bir bozukluğa sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Araştırma yazarları, bu vakanın COVID-19 testleri ile ilgili bildirilen tek CSF sızıntısı vakası olduğunu belirtiyorlar ve Statistica'da yer alan her ülkedeki testlerin sayısını gösteren grafiklere bakıldığında bunun ne kadar nadir olduğu rahatlıkla görülebiliyor.
Bu olayda yaşanan komplikasyon, hastanın yıllar önce geçirdiği, CSF'nin beyin çevresinde baskıyı arttırdığı bir durum olan intrakraniyal hipertansiyon tedavisi ile ilgiliydi. Fazla sıvıyı boşaltmak için şant tedavisi kullanılmıştı ve bu tedavi ilk bozukluğu iyileştirse de, ensefalosel (beyin keselişimi) adlı başka gizli komplikasyona sebep olmuştu. Bu bozukluk hastanın burun yolunun arka kısmında oluşarak beynin burnuna doğru uzamasına sebep olmuştu ve bu da hastanın COVID-19 testi gibi yabancı bir cisme karşı savunmasız kalmasına sebep olmuştu.
Bu bozukluğun teşhis edilmemiş olmasından dolayı hasta, fıtık ameliyatı öncesinde girdiği COVID-19 testinin ardından baş ağrısı, kusma, boyun tutulması ve fotofobi gibi semptomlar yaşadı. Ayrıca bir burun deliğinden temiz bir sıvı aktığını gördü. Doktorlar tarafından yapılan taramalar ensefaloseli ortaya çıkardı ve başarılı bir ameliyatın ardından hastanın durumu düzeltildi.
CSF sızıntısı, beyin zarındaki bir yırtığın bu çok önemli organı enfeksiyona karşı savunmasız bıraktığından dolayı oldukça önemli bir sorun. Ayrıca havanın bu yırtıktan girerek beyindeki basıncı arttırma ihtimali de bulunuyor.
COVID-19 testi için kullanılan üç tip burun sıyırması ve hastalık için iki alternatif teşhis testi daha bulunuyor. Her ne kadar testlerin sağlıklı burun anatomisine sahip olan kişilere karşı herhangi bir riski bulunmasa da, doktorlar geçmiş ameliyatı olan hastaların bu teste girmeden önce durumlarının kontrol edilmesinin daha iyi olabileceğini belirtiyorlar.
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