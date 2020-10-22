COVID-19 Testinin, Bazı Özel Durumlarda Tehlikeli Olabileceği Ortaya Çıktı

COVID-19 testi, artık hayatımızın olmazsa olmazları arasında. Peki ama, bu önemli testin bazı özel durumlarda önemli bir tehlikeyi de beraberinde getirdiğini biliyor muydunuz?