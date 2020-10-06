COVID-19 Vakalarının Sayısı Yanlış Geldi; Suçlu Tanıdık Bir İsim Olabilir!

İngiltere'de Covid-19 vaka sayısının bir anda sıçramasının "teknik bir sorundan" yaşandığı ortaya çıktı; bu teknik sorunun Microsoft Excel ile ilgili olduğu iddia edildi!

Vaka sayısı Excel'e mi takıldı?

Birleşik Krallık hükümetinin ülkedeki şimdiye kadarki en yüksek koronavirüs vaka sayısını açıklamasının ardından, ani yükselişin nedeninin ortaya çıktığı iddia edildi. Birden çok kaynağa göre laboratuvar sonuçlarını içeren Microsoft Excel tablosu, maksimum boyutuna ulaştı ve bu nedenle 25 Eylül ile 2 Ekim arasındaki 15.841 vaka, hükümetin Covid-19 panosuna dahil edilmedi.

İngiltere Halk Sağlığı (PHE), sorunun Excel'den kaynaklandığını doğrulamadı ancak "veri yükleme sürecinde teknik bir sorun" yaşandığını söylemekle yetindi. Microsoft Excel dosyaları, en fazla 16.384 sütun ve 1.048.576 satır içerebiliyor. Yaşanan sorunun nedeni kesin olarak bilinmese de, bu kısıtlamalardan kaynaklandığı iddia ediliyor.

3 Ekim itibariyle bekleyen vakaların tamamının İngiltere'nin temas izleme platformuna aktarıldığı belirtiliyor. Raporlamadaki gecikmenin, İngiliz hükümetinin "Test et ve izle" çalışmalarını bir hafta aksamaya uğratmış olabileceği söyleniyor.

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