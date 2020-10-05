Telefondan oyun performansını artıran Xiaomi RAMDISK nasıl kullanılır?

Xiaomi RAMDISK teknolojisini duyurdu. Mobil oyunların performansını arttırmayı vaadeden yeni teknoloji şimdilik yalnızca Xiaomi Mi 10 Ultra telefonlarda ve yalnızca teknolojiyi destekleyen oyunlarda kullanılabiliyor.

Xiaomi mobil oyunların performansını arttıran RAMDISK teknolojisini tanıttı

Xiaomi akıllı telefonlarında, oyun performansını neredeyse ikiye katlamayı vaadeden RAMDISK teknolojisini tanıttı. Xiaomi RAMDISK teknolojisi nedir? İşte yanıtı...

Xiaomi Ramdisk Teknolojisi Nedir?

Xiaomi RAMDISK teknolojisi ile akıllı telefonların RAM'lerini dahili depolama alanı olarak kullanmayı mümkün hale getirdi. Bu sayede düşük depolama kapasiteleri olan RAM'ler, büyük depolama alanlarından daha yüksek performans gösteriyor. 

Şimdilik yalnızca Xiaomi Mi 10 Ultra kullanıcılarına sunulan RAMDISK teknolojisi ile, RAM'deki yüksek performansın dahili depolama için kullanılabilmesi sağlandı.

Xiaomi Ramdisk Teknolojisi Nasıl Kullanılır?

Şuan için sadece Xiaomi Mi 10 Ultra telefonlarda kullanılan teknolojiyi kullanmak için yapmanız gerekenler şu şekilde:

Game Center'daki 'Hızlı Kurulum' bölümüne girin.

'Oyun Deneme' modunu aktif hale getirin.

Teknolojiyi desteklenen mobil oyunlardan bazıları Glory of the King, QQ Speed ve Peace Elite gibi oyunlar.

Bunun gibi 10'dan fazla oyunu cihazın RAM'ine kurup oynayabilirsiniz.

Şirkete göre Peace Elite oyununun bu modda kurulumu yaklaşık 10 saniye sürüyor ve bu da normal kurulum moduna göre yaklaşık yüzde 100 daha hızlı.

Telefon Kapandığında Oyun Siliniyor

Telefonun pili bittiğinde veya cihaz yeniden başlatıldığında, bu RAMDISK modu ile yüklenen oyunun RAM'de depolandığı için kaybolacağını unutmayın. Ancak Xiaomi , RAM'de yüklü olan oyunu akıllı telefondaki flash belleğe aktarma seçeneği de sunuyor.

xiaomi

Oyun Deneme Modu Nedir?

RAM'deki veriler kalıcı değildir. Bu nedenle RAM'e yüklediğiniz oyunlar, akıllı telefonunuz herhangi bir sebep ile kapandığında kayboluyor.

Yani RAM'e yüklediğiniz oyunları sadece 'denemiş' oluyorsunuz. Bu nedenle RAMDISK teknolojisi 'Oyun Deneme' modu olarak kullanıma sunuldu.

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