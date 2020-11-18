Aynı anda Hem Grip, Hem de COVID-19 Olunabilir mi?

İlk COVID-19 kışımıza yaklaşırken, bazı iyi haberler de geliyor. Aşı çalışmaları iyi gidiyor, enfekte olan kişilerin ölüm oranları azalıyor ve tedavi yaklaşımı artık büyük oranda oturmuş durumda. Ama ne yazık ki, kış ile beraber yeni bir solunum yolu virüsü dalgası daha geliyor ve bu yeni virüs dalgasının başında da grip yer alıyor. Bu yüzden de, aynı anda hem grip hem de COVID-19 virüslerini kapma ihtimalinin (ko-enfeksiyon) endişe yarattığı söylenebilir.
Yakın zamanda Kaliforniya, Bay Area'da doğrulanmış bir grip - COVID-19 ko-enfeksiyonu bu salgında başa çıkmamız gereken zorlukların açık bir hatırlatıcısı oldu. Solano County Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bölümü tarafından duyurulana göre hem grip hem de COVId-19 hastası olan bu şanssız kişi, şu anda tamamen iyileşmiş durumda. Ayrıca bu vakanın türünün ilk örneği olmadığını ve muhtemelen son örneği de olmayacağını belirtmekte fayda var.
Salgının şu andaki aşamasında, pek çok hastanın kötü şans (veya diğer etkenler) sebebiyle bir grip-COVID-19 ko-enfeksiyonu geçirdiğini tahmin etmek zor değil. Bu tür hastaların ilk örnekleri, 25 Mart tarihli The Lancet'in ön baskısında bildirilmişti. Bu raporda Wuhan ve komşu bölgelerdeki 1.054 hastadan dokuzunun hem SARS-CoV-2 hem de grip virüsleri (bir influenza A ve dört influenza B) ile teşhis edildiği belirtilmekteydi. Yayın sırasında bu dokuz hastadan sadece biri COVID-19'dan iyileşmemişti.
O günden bu yana Dünya genelinde hem grip hem de COVID-19 hastası olan kişileri bildiren en az 83 rapor yayımlandı. İlginç bir şekilde bu çalışmalarda araştırmacılar, grip virüsünün COVID-19 hastalarının tıbbi sonuçları için iyi veya kötü bir etki yapmadığını söyledi. Ancak ko-enfekte olan hastaların sayısının bu kadar az olmasının sebebi, hastaların bir grip-COVID-19 ko-enfeksiyonu geçirmekte olup olmadıklarını belirlemenin zorluğundan kaynaklanıyor. Bu zorluğun ana sebebi de COVID-19 testi sonucunun pozitif dönmesinden sonra doktorların nadiren diğer virüs enfeksiyonları için test istemesinden kaynaklanıyor.
Bunun yerine doktorlar, grip semptomlarına oldukça benzeyen COVID-19 semptomlarını tedavi etmeye başlıyorlar.
Grip virüsü, bir ko-enfeksiyon sırasında diğer grip virüsleri ile birleşebilme ve yeni özellikler kazanabilme yeteneği ile biliniyor ve bu da hayvanlardan insanlara geçişe sebep olabiliyor. Ancak SARS-CoV-2 bir Koronavirüsü, yani grip virüslerinden tamamen farklı bir virüs ailesi ve bu yüzden de birleşme potansiyeli bulunmuyor. Ancak her iki virüsün ko-enfeksiyonu sebebiyle bağışıklık sisteminin aşırı zorlanması mümkün.
Bu yüzden de 2020-21 kış mevsiminde grip aşısının önemi daha önceki yıllara göre çok daha fazla. Grip aşısı, grip-COVID-19 ko-enfeksiyonu riskini azaltmanın yanı sıra grip sebebiyle hastaneye kaldırılması gerekecek kişilerin sayısını da azaltarak sağlık çalışanlarının artmaya devam eden yükünü biraz olsun azaltacaktır.
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