Cowboy 3: Bu Bisiklet Hem Elektrikli, Hem de Akıllı

Belçikalı firma Cowboy, otomobillere temiz, pratik bir alternatif arayanlar için bazı sıra dışı özelliklere sahip, yeni elektrikli bisikletinin tanıtımını yaptı. Cowboy 3, firmanın bir önceki bisikletine göre oldukça büyük geliştirmeler sunuyor. Yeni karbon kayış vites sistemi ile kazara bir zincirin boşa çıkması veya giysinize yağ bulaşması ihtimalleri büyük oranda ortadan kalkıyor. Cowboy'un söylediğine göre kayışın 30.000km boyunca bakıma ihtiyacı bulunmuyor.
Bisikletinizin tamire veya bakıma ihtiyacı olması durumunda da, yeni Cowboy Mobile Service programı ile iki yıllık garanti süresi boyunca kurulan uzman ağından bir kişinin gelerek bedavaya sizi yola döndürmesini sağlayabiliyorsunuz.
Cowboy'un daha önceki bisikletlerinde olduğu gibi endişelenmeniz gereken çarklar veya basmanız gereken bir güç tuşu bulunmuyor; pedal çevirmeye başlamanız ile beraber elektrikli motor otomatik olarak devreye giriyor. Cowboy 3'ün yeni azaltılan çark oranı ile başlangıç daha kolay oluyor ve tepeleri daha az çaba ile tırmanabiliyorsunuz. Bisikletin bataryası ise şarj etmek için kolaylıkla çıkartılabiliyor ve 70 kilometreye kadar menzil sağlıyor.
Daha ilginç olan değişikliklerin bir kısmı ise Cowboy'un mobil uygulaması ile beraber geliyor. Telefonunuzu bisikletin direksiyonuna takarak hedefinize giden en düz yolu seçebiliyor veya hava kalitesi uyarıları ile daha temiz ve sessiz bir yol tercih edebiliyorsunuz.
Ayrıca uygulama, bisikletinizin kilidini sizin için otomatik olarak açıyor. Kilidin açılması için tek yapmanız gereken cebinizde telefonunuzla Cowboy 3'e yaklaşmak ve bisikleti hareket ettirmek. Birkaç saniye içerisinde de bisikletinizi sürmeye hazır hale geliyorsunuz. Eğer bir başkası bisikleti hareket ettirmeye veya çalmaya çalışırsa da bir şeylerin normalin dışında olduğuna dair anında bir mesaj alıyorsunuz.
Cowboy uygulamanın kaza belirleme işlevini koruyor ve bu işlev, bir kazayı otomatik olarak belirliyor. Eğer hızlı tepki vermezseniz, bir acil durum iletişim numarasını arıyor.
Cowboy 3 şu anda 2.290 Euro fiyatı ile ön siparişe açılmış durumda ve ilk teslimlerin Temmuz ayında yapılması bekleniyor.
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