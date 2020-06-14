Cowboy 3: Bu Bisiklet Hem Elektrikli, Hem de Akıllı

Cowboy 3 adı verilen bu bisiklet, sadece elektrikli olmasıyla değil, sunduğu sıra dışı akıllı özellikler ve uygulaması ile de dikkat çekiyor.

14 Haziran 2020 20:00

Levent Öztürk