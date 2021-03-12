Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dijital Paralarla İlgili Resmi Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açıkladığı Ekonomik Reform Paketi içerisinde kripto paralardan da bahsetti. Kripto paralar hakkında ilk resmi adımların atılacağını söyleyen Erdoğan, banka ve müşteri arasında daha şeffaf bir ilişki yapısı oluşturmak istediklerini belirtti.
Erdoğan'ın kripto paralarla ilgili kısa açıklaması şu şekilde: "Dijital paranın ekonomik teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz."
Bu açıklamanın ardından nelerin geleceğini şu an için kestirmek güç. Ancak Erdoğan'ın açıklamaları, kripto paralarla ilgili ilk resmi adımın atılacağını gösteriyor.
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