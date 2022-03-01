TikTok, Aldığı Yeni Kararla Video Sürelerini Büyük Oranda Artırıyor!

Kısa videolarla ünlenen TikTok, video süresi kısıtlamasını 10 dakikaya çıkarmayı planlıyor ve böylece YouTube'a ciddi bir rakip olmayı amaçlıyor!