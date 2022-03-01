TikTok, Aldığı Yeni Kararla Video Sürelerini Büyük Oranda Artırıyor!

TikTok artık ultra kısa videoları paylaşmak için kullanılan bir sosyal medya platformu olarak kalmamaya kararlı görünüyor ve uzunluğu 10 dakikayı bulan videolara izin vermeye başlıyor. Uzun süreli video içeriği paylaşmaya izin vermesi ile TikTok, YouTube'a ciddi bir rakip olabilir.
Birkaç popüler sosyal medya platformu, TikTok'un öncelikle kullanıcıları eğlendirmek ve bağımlı kılmak için ultra kısa videolar sunmayı içeren metodolojilerini istikrarlı bir şekilde kullanıyor. Büyük platformlar Reels, Shorts ve Spotlight'ı geliştirirken, TikTok tam tersi yönde ilerliyor gibi görünüyor. Kısa videolar ve kliplerle ün kazanan platform, artık platformda izin verilen maksimum video uzunluğunu kademeli olarak artırıyor.
TikTok yaptığı açıklamada, "Her zaman topluluğumuza değer katmanın ve TikTok deneyimini zenginleştirmenin yeni yollarını düşünüyoruz. Geçen yıl, daha uzun videolar sunarak topluluğumuza TikTok'ta eğlenmek ve oluşturmak için daha fazla zaman verdik. Bugün, Dünya'nın dört bir yanındaki içerik oluşturucularımıza daha da yaratıcı olanaklar sunacağını umduğumuz 10 dakikaya kadar olan videoları yükleme özelliğini kullanıma sunmaya başlıyoruz ve çok heyecanlıyız" dedi.
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