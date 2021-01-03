Oyun Oynamak Ve Şiddete Eğilimli Olmak Arasında Bağlantı Var mı?

10 yıl süren ve sonuçları yeni açıklanan bir araştırma, şiddet içerikli oyun oynamanın gerçek hayatta da şiddete yatkın olmaya etkisini ölçtü. Sonuç ise, yine pek çoğumuzu şaşırtmadı.